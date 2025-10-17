باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس تحلیل وبسایت میدل ایست آی (Middle East Eye)، دانشگاه آکسفورد انگلیس به طور غیرمستقیم در دستکم ۴۹ شرکت که با فعالیتهای غیرقانونی رژیم تروریستی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین مرتبط هستند، سرمایهگذاری کرده است.
ارزش این سرمایهگذاریها که بیش از ۱۹ میلیون پوند برآورد میشود، بخشی از یک صندوق ردیاب سهام غیرفعال (passive equity tracker fund) است که با همکاری شرکت بلکراک توسعه یافته است.
اگرچه این صندوق شرکتهای فعال در حوزه سوختهای فسیلی و تسلیحات بحثبرانگیز را فیلتر میکند، اما شرکتهایی را که از سوی سازمان ملل به دلیل همدستی در نقض حقوق بشر فهرست شدهاند یا آنهایی که مورد توجه جنبش بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم قرار دارند، کنار نمیگذارد.
از جمله داراییهای این صندوق میتوان به بانکهای بزرگ اسرائیلی، شرکتهای مسافرتی مانند ایر بی ان بی و اکسپدیا و همچنین شرکت فناوری موتورولا سولوشنز (Motorola Solutions) اشاره کرد.
شایان ذکر است که حمایت آکسفورد از رژیم تروریستی اسرائیل به اینجا ختم نمیشود، در همین راستا روز گذشته یک دانشجوی دانشگاه آکسفورد به علت سر دادن شعار علیه این رژیم تروریستی به دست پلیس انگلیس دستگیر و از دانشگاه نیز تعلیق شد.
منبع: قدس نیوز