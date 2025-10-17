احمد امین‌زاده برای سومین بار به مقام قهرمانی در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری دست یافت و نامش را یک بار دیگر به‌عنوان قوی‌ترین توان‌یاب دنیا ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان در مصر، عصر امروز (جمعه) با برگزاری رقابت دسته ۱۰۷+ کیلوگرم پیگیری شد؛ جایی که احمد امین‌زاده و مهدی صیادی دو نماینده کشورمان حضور داشتند و با هفت حریف دیگر به رقابت پرداختند.

احمد امین‌زاده که با رکورد ۲۶۳ کیلوگرم به عنوان قهرمانی و مدال طلای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس رسید، کار خود را با مهار وزنه ۲۵۵ کیلوگرمی آغاز کرد و در ادامه مقابل وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی موفق ظاهر شد.

دارنده مدال‌های طلای جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ و همچنین طلای بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، در تلاش سوم وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی را مهار نکرد و در پایان مسابقات این دسته با رکورد ۲۶۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا و عنوان قهرمانی شد. وی همچنین در مجموع سه حرکت نیز با ۵۱۵ کیلوگرم در رده ۱۲ ایستاد.

همچنین مهدی صیادی دیگر ملی‌پوش ایران در دسته فوق سنگین، ابتدا وزنه ۲۳۷ کیلوگرمی را مهار کرد و در تلاش دوم مقابل وزنه ۲۴۲ کیلوگرمی ناکام بود. او در تلاش سوم وزنه ۲۵۰ کیلوگرمی را انتخاب کرد، اما موفق به مهار آن نشد و با همان رکورد ۲۳۷ کیلوگرم در رده ششم ایستاد. صیادی در مجموع سه حرکت نیز در رده بیستم قرار گرفت.

در این رقابت نمایندگان برزیل و گرجستان به ترتیب با رکورد‌های ۲۵۱ و ۲۵۰ کیلوگرم در رده‌های دوم و سوم ایستادند و به مدال‌های نقره و برنز رسیدند.

