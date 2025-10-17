چین اعلام کرد که تلاش‌های واشنگتن برای مسلح کردن تایوان اقدامی خطرناک است و هزینه سنگینی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ژانگ شیائوگانگ، سخنگوی وزارت دفاع ملی چین به آمریکا در مورد تلاش‌های خطرناک این کشور برای «بازی با کارت تایوان» و مسلح کردن این منطقه هشدار داد و تاکید کرد که چنین اقدامی هزینه سنگینی برای واشنگتن خواهد داشت.

این مقام چینی اظهارات خود را در پاسخ به پرسشی پیرامون قانون جدید کنگره آمریکا بیان کرد. این قانون شامل مفادی است که بودجه‌ای بالغ بر ۱ میلیارد دلار را برای تقویت همکاری نظامی با تایوان اختصاص می‌دهد.

ژانگ گفت: بخشی از این قانون که مربوط به چین است، آشکارا در امور داخلی ما دخالت کرده، حاکمیت، امنیت و منافع توسعه‌ای چین را تضعیف کرده و صلح و ثبات جهانی را مختل می‌کند.

او ضمن ابراز مخالفت قاطع با این مفاد، تأکید کرد که مسئله تایوان «اولین خط قرمزی» است که نباید در روابط چین و آمریکا از آن عبور کرد.

سخنگوی وزارت دفاع چین از آمریکا خواست که به وعده خود مبنی بر عدم حمایت از «استقلال تایوان» عمل کند و از ارسال پیام‌های نادرست به جدایی‌طلبان یا مشارکت در هر نوع تعامل نظامی با این منطقه خودداری کند. 

کنگره آمریکا هفته گذشته لایحه‌ای به نام قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۶ را تصویب کرد که شامل تخصیص ۱ میلیارد دلار کمک نظامی برای تایوان می‌شود. این لایحه که در مجلس سنا به تصویب نهایی رسیده است، از وزارت دفاع آمریکا می‌خواهد که تایوان را برای شرکت در تمرینات دریایی حاشیه اقیانوس آرام دعوت کند و همکاری‌های مشترک در زمینه پهپاد‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال حیاتی را توسعه دهد.

چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و هرگونه کمک نظامی خارجی به آن را نوعی مداخله در امور داخلی خود تلقی می‌کند.

منبع: خبرگزاری شین هوا

برچسب ها: تایوان ، وزارت دفاع چین ، کنگره آمریکا
خبرهای مرتبط
