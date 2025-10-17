ترامپ در آستانه دیدار با زلنسکی هنوز تصمیم جدی برای ارسال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان در آستانه دیدار مورد انتظار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به موضوع موشک‌های تاماهاوک و احتمال تامین آنها برای اوکراین پرداخته است.

این شبکه به نقل از منابع مطلع نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا قصد ندارد پیش از دیدار با زلنسکی در کاخ سفید، با انتقال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین موافقت کند، اما این موضوع از دستور کار خارج نشده است.

به گفته این شبکه، ترامپ در حال حاضر برنامه‌ای برای اعطای مجوز ارسال این تسلیحات به کی‌یف ندارد، اما این موضع‌گیری ممکن است پس از مذاکرات حضوری با هیات اوکراینی  تغییر کند.

منابع سی‌ان‌ان پیش‌تر اشاره کرده بودند که ترامپ احتمال تامین موشک‌ها را در صورتی که این تصمیم را ضروری بداند، رد نمی‌کند. با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از تماس تلفنی روز گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به مطبوعات اظهار داشت که کشورش نباید ذخایر موشک‌های کروز تاماهاوک خود را، که اوکراین خواستار دریافت آنهاست، مستهلک کند.

برخی کارشناسان احتمال می‌دهند که تغییر موضع رئیس‌جمهور آمریکا پس از گفتگوی او با پوتین صورت گرفته است. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، فاش کرد که بحران اوکراین محور اصلی گفتگوی تلفنی دو ساعته و نیم روسای جمهور دو کشور بوده است؛ پس از این تماس، دو طرف توافق کردند که ظرف دو هفته نشستی دوجانبه در مجارستان برگزار کنند.

منبع: آر تی

