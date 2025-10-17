باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شاخص کل بورس در هفته کاری که گذشت با افزایش ۱.۶۶ درصدی به عدد ۲،۹۷۴،۵۳۱ واحد رسید. همچنین، شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۳.۹۹ درصد به ۸۶۹،۶۳۶ واحد رسید.

در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تحلیل وضعیت بازار سرمایه در هفته اخیر پرداخت و گفت: در هفته‌ای که گذشت، ارزش کل معاملات مربوط به سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عدد قابل توجه ۶۸ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسید.

او ادامه داد: به تفکیک روزها، ارزش معاملات به شرح زیر بود: شنبه ۱۲،۳۸۱ میلیارد تومان، یکشنبه ۱۱،۴۹۹ میلیارد تومان، دوشنبه ۱۷،۷۳۵ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۱۵،۲۳۲ میلیارد تومان و چهارشنبه ۱۲،۱۲۳ میلیارد تومان بود.

سرانه خرید در این هفته ۷۹ میلیون و سرانه فروش ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.

آسایش به ورود و خروج پول در این هفته نیز اشاره کرد و افزود: در روز شنبه شاهد ورود ۵۱۳ میلیارد تومان پول به بازار بودیم، در حالی که یکشنبه ۳،۲۵۰ میلیارد تومان ورود پول داشتیم. دوشنبه تنها ۸۴ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد، اما در روز سه‌شنبه ۶۳۵ میلیارد تومان خروج پول و در چهارشنبه ۸۹۶ میلیارد تومان خروج پول داشتیم. مجموعاً در این هفته، دو هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان ورود پول به سهام و صندوق‌های سهامی را شاهد بودیم.

آسایش درباره وضعیت صندوق‌های با درآمد ثابت نیز اظهار داشت: “در این هفته، صندوق‌های با درآمد ثابت در روز شنبه ۷۷۱ میلیارد تومان ورود پول داشتند، اما یکشنبه ۸۴۶ میلیارد تومان خروج پول مشاهده شد. دوشنبه ۲۸۷ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد و سه‌شنبه نیز ۱،۴۸۹ میلیارد تومان ورود پول داشتیم. در نهایت، مجموع ورود پول به این صندوق‌ها به ۳،۶۶۶ میلیارد تومان رسید.

او گفت: هفته کاری که گذشت شترین رشد در این هفته مربوط به شاخص سایر معادن با ۱۵.۱۹ درصد رشد بود، در حالی که شاخص دستگاه‌های برقی با ۱۱.۲۹ درصد رشد در رده بعدی قرار گرفت. از سوی دیگر، بیشترین کاهش مربوط به شاخص محصولات چوبی با ۰.۲ درصد کاهش و پس از آن شاخص ارکان و نهاد‌های مالی با ۰.۴۹ درصد کاهش بود.

هفته کاری که عرب کارشناس بازار سرمایه با اشاره به آن گفت: در شرایط فعلی، شاخص کل تقریباً دو برابر شاخص هم‌وزن رشد کرده و شاخص هم‌وزن عقب مانده است؛ به این معنا که رشد بازار عمدتاً از سمت سهم‌های بزرگ (شاخص‌ساز) بوده و بسیاری از سهم‌های کوچک درجا زده‌اند در نتیجه می‌توان گفت رشد اخیر بیشتر متمرکز و محدود به چند نماد بزرگ بوده و هنوز اعتماد کامل سرمایه‌گذاران به بازار بازنگشته است.

در این هفته کاری که گذشت بار دیگر شاخص بورس ارتقاع سه میلیون واحد را لمس کرد و مجدد به زیر این ارتقاع بازگشت حالا باید منتظر ماند و دید در هفته کاری پیش رو روند چگونه خواهد بود؟ آیا همچنان شاخص کل بورس در ارتفاع ۲ میلیون واحد نوسان خواهد کرد؟