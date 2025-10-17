روزنامه ایندیپندنت هشدار داد که تخریب ۶۹ درصدی زیرساخت‌ها و ۸۰ درصدی اراضی کشاورزی، غزه را در آستانه فروپاشی کامل زیست‌محیطی قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با انتشار گزارشی هشدار داد که نوار غزه به دلیل تخریب گسترده زیرساخت‌ها و زمین‌های کشاورزی در بحبوحه درگیری‌های جاری، با فروپاشی کامل زیست‌محیطی مواجه است.

در این گزارش آمده است که ۶۹ درصد از زیرساخت‌ها و ۸۰ درصد از زمین‌های کشاورزی تخریب شده‌اند، که این امر منجر به سوءتغذیه بی‌سابقه‌ای شده است. ۹۳ درصد از خانوار‌ها از ناامنی آب رنج می‌برند، به طوری که سهم هر فرد تنها ۸.۴ لیتر در روز است، در حالی که گندآب فاضلاب، آب‌های زیرزمینی را آلوده کرده و باعث شیوع بیماری‌ها می‌شود.

تولید برق بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و قطعی‌های روزانه تا ۲۲ ساعت به طول می‌انجامد و ساکنان را مجبور به استفاده از ژنراتور‌های دیزلی کرده است. محدودیت‌های اعمال شده توسط رژیم تروریستی اسرائیل نیز به صنعت ماهیگیری ساحلی آسیب جدی وارد کرده و فعالیت‌های نظامی به خاک حاصلخیز صدمه زده است.

این گزارش بر لزوم یک طرح فوری بازسازی زیست‌محیطی تاکید کرده که شامل تاب‌آوری اقلیمی و مدیریت پایدار منابع باشد. همچنین هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند غزه را در یک چرخه از بحران‌های دائمی گرفتار سازد.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: آتش بس غزه ، حمله به غزه
