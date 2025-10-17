دیدار استقلال و مس رفسنجان با نتیجه یک بر صفر به پایان رسید که حواشی خاص خود را داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر امروز (جمعه، ۲۵ مهر) میزبان مس رفسنجان بود که این بازی با نتیجه یک بر صفر به پایان رسید.

در مراسم آغازین بازی ریکاردو ساپینتو که پس از پایان محرومیت خود برای اولین بازی در لیگ برتر به نیمکت تیم بازگشته، توسط هواداران استقلال تشویق شد. هواداران آبی‌های پایتخت استقبال خوبی از این بازی داشتند.

علی نظری جویباری، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در جایگاه VIP ورزشگاه شهر قدس حضور یافته و بازی را از نزدیک تماشا کرد. امید روانخواه، سرمربی تیم ملی امید هم در ورزشگاه حضور دارد.

پس از مصدومیت سامان فلاح، عارف آقاسی جایگزین او شد. ساپینتو پیش از ورود آقاسی به زمین، او را در آغوش گرفت و همچنین پس از خروج فلاح از زمین، به سوی او رفت. آقاسی در این دیدار عملکرد نسبتا خوبی داشت و مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت.

در دقیقه ۴۸ یک تماشاگر وارد زمین شد و با سعید سحرخیزان عکس یادگاری گرفت. عارف آقاسی در دقایقی از بازی توسط هواداران استقلال تشویق شد. استقلال با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و موقتا تا رتبه دوم جدول صعود کرد.