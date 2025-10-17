دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در پیامی انتخاب روستای سهیلی جزیره قشم به عنوان روستای جهانی گردشگری را به قشم‌وندان و تمامی تلاشگران توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، رضا مسرور دبیر این شورا در پیامی انتخاب روستای سهیلی جزیره قشم به عنوان روستای جهانی گردشگری را به قشم‌وندان و تمامی تلاشگران توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور تبریک گفت.

مسرور در متن این پیام آورده است: با افتخار و مسرت انتخاب شایسته روستای سهیلی جزیره زیبای قشم به عنوان یکی از روستاهای جهانی گردشگری را به مردم شریف این منطقه، فعالان حوزه گردشگری و تلاشگران توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور تبریک می‌گویم.

این دستاورد ارزشمند حاصل همت بلند مردم، اصالت فرهنگی و ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و اجتماعی این روستاست که توانسته‌اند در عرصه جهانی بدرخشند و نام قشم را به عنوان نگینی درخشان در نقشه گردشگری بین‌المللی ثبت کنند.

شورای عالی مناطق آزاد کشور با تمام توان از توسعه زیرساخت‌ها، توانمندسازی جوامع محلی و معرفی ظرفیت‌های بومی در سطح ملی و جهانی حمایت خواهد کرد تا روستاهایی چون سهیلی به الگوهایی موفق در مسیر گردشگری پایدار و مردمی تبدیل شوند.

امید آن داریم که این موفقیت آغازی باشد بر شکوفایی بیشتر روستاهای مناطق آزاد و تقویت پیوند میان فرهنگ، اقتصاد و طبیعت در مسیر توسعه متوازن کشور.

منبع ایرنا

برچسب ها: شورای عالی ، مناطق آزاد
خبرهای مرتبط
ناصر شریفی مشاور عالی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شد
وزیر اقتصاد:
رسوب کالا، بار مالی مضاعفی بر دوش فعالان اقتصادی است
رفت و آمد آزاد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورای عالی مناطق آزاد توانمندسازی جوامع محلی را دنبال می کند
آخرین اخبار
شورای عالی مناطق آزاد توانمندسازی جوامع محلی را دنبال می کند
مهلت سه روزه برای جمع آوری شترهای سرگردان در بشاگرد