باشگاه خبرنگاران جوان _ از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، رضا مسرور دبیر این شورا در پیامی انتخاب روستای سهیلی جزیره قشم به عنوان روستای جهانی گردشگری را به قشم‌وندان و تمامی تلاشگران توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور تبریک گفت.

مسرور در متن این پیام آورده است: با افتخار و مسرت انتخاب شایسته روستای سهیلی جزیره زیبای قشم به عنوان یکی از روستاهای جهانی گردشگری را به مردم شریف این منطقه، فعالان حوزه گردشگری و تلاشگران توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور تبریک می‌گویم.

این دستاورد ارزشمند حاصل همت بلند مردم، اصالت فرهنگی و ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و اجتماعی این روستاست که توانسته‌اند در عرصه جهانی بدرخشند و نام قشم را به عنوان نگینی درخشان در نقشه گردشگری بین‌المللی ثبت کنند.

شورای عالی مناطق آزاد کشور با تمام توان از توسعه زیرساخت‌ها، توانمندسازی جوامع محلی و معرفی ظرفیت‌های بومی در سطح ملی و جهانی حمایت خواهد کرد تا روستاهایی چون سهیلی به الگوهایی موفق در مسیر گردشگری پایدار و مردمی تبدیل شوند.

امید آن داریم که این موفقیت آغازی باشد بر شکوفایی بیشتر روستاهای مناطق آزاد و تقویت پیوند میان فرهنگ، اقتصاد و طبیعت در مسیر توسعه متوازن کشور.

