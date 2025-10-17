باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدرضا برگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: بازار سرمایه چهارشنه برخلاف روز‌های گذشته که وضعیت مثبتی داشت، از همان ابتدا با روند منفی آغاز شد. علت این موضوع به این برمی‌گردد که بازار پس از مشاهده یک کف دلاری و آغاز روند صعودی از ابتدای ماه، اکنون نیاز به اصلاح دارد.

او افزود: در هفته‌های گذشته، ارزش معاملات نیز نشان‌دهنده رشد بوده است. به طور مثال، میانگین ارزش معاملات هفته گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که این هفته به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین، در این هفته ورود پول حقیقی به بازار حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این امر نشانه‌هایی از روند صعودی خوب بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره احتمال ادامه اصلاح در هفته آینده گفت: احتمالاً این اصلاح ادامه‌دار خواهد بود، اما ارزش معاملات قابل توجه است و نشان می‌دهد که نمی‌توانیم برای بازار ریزش قابل توجهی متصور باشیم. اگرچه بازار امروز منفی بود، این منفی بودن در حد تسلا‌های کوچکی است.

برگی در پایان تأکید کرد: برای مثبت‌تر شدن بازار، باید به دنبال دلایل معتبرتری باشیم. فعلاً جریان نقدی و ارزان بودن سهام باعث روند مثبت بازار شده است. همچنین، رفع ابهامات سیاسی نیز در این روند مؤثر بوده است. اما از اینجا به بعد، متغیر‌های اقتصادی مانند دلار نیما و نرخ بهره وضعیت خوبی ندارند و اختلاف قابل توجهی بین دلار نیما و دلار بازار آزاد وجود دارد. اگر نرخ دلار نیما افزایش یابد و نرخ بهره ثابت بماند یا کاهش یابد، این دو عامل می‌توانند محرک‌های بازار باشند. در غیر این صورت، نمی‌توانیم انتظار رشد قابل توجهی از بازار داشته باشیم.