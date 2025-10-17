باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای اجرای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه تقویت دیپلماسی ورزشی و با تأیید و حمایت مقامات عالی کشور، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان مأموریت یافته‌اند تا زمینه‌های میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در سال ۲۰۲۹ را فراهم سازند.

در همین راستا هیأتی از ناظران و بازرسان انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی (ISSA) به سرپرستی ناصر ایمن المجالی، دبیرکل انجمن، به همراه مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مشاوران این کمیته از مجموعه ورزشی امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز برگزار شد، بخش‌های مختلف مجموعه از جمله سالن چندمنظوره ورزشی، زمین‌های تمرین و امکانات جانبی مورد بازدید و بررسی دقیق قرار گرفت.

بازرسان انجمن ISSA با ابراز رضایت و نظر بسیار مثبت نسبت به کیفیت، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه، مجموعه امام علی (ع) را یکی از مراکز ارزشمند و واجد شرایط میزبانی رویداد‌های بین‌المللی دانستند.

همچنین در این بازید تأکید شد که در صورت نهایی شدن میزبانی ایران برای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می‌تواند با حمایت کمیته المپیک و وزارت ورزش جهت بهینه‌سازی و ارتقاء برخی زیرساخت‌ها، دستاورد‌های چشمگیری در جهت توسعه ورزش و دیپلماسی ورزشی کشور داشته باشد.