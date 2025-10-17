رئیس هیئت مدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی بیان کرد: از مجموع ۱.۶۴۰ مگاوات برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر در ایران، ۸۷۰ مگاوات آن از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غلامحسین نجابت رئیس هیئت مدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: ایران با توجه به منابع غنی طبیعی، به ویژه در زمینه انرژی تجدیدپذیر، پتانسیل بسیار بالایی دارد. این منابع شامل انرژی خورشیدی، بادی، آبی و زیست‌توده است. 

وی ادامه داد:ایران به عنوان یکی از کشورهای با تابش خورشیدی بالا، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تولید انرژی خورشیدی برخوردار است.

 رئیس هیئت مدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی بیان کرد: از مجموع ۱.۶۴۰ مگاوات برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر در ایران، ۸۷۰ مگاوات آن از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود.

نجابت توضیح داد: در  استان فارس ، با ۹۱ مگاوات تولید فعلی، ۳۹۰۰ مگاوات پروژه‌های در حال اجرا وجود دارد که نشان‌دهنده چشم‌انداز روشن این بخش است.

وی تصریح کرد: با اینکه بسیاری از افراد فکر می‌کنند که در مناطق کویری بهترین شرایط برای انرژی خورشیدی وجود دارد، اما در برخی از مناطق مانند استان فارس به دلیل بادهای موسمی و گرد و خاک، بهره‌وری کمتری از سلول‌های خورشیدی مشاهده می‌شود.

او تاکید کرد: انرژی بادی نیز یکی دیگر از منابع تجدیدپذیر است که در ایران در حال توسعه است.

وی‌افزود:  استان‌های مختلفی مانند سیستان و بلوچستان و خراسان از نظر وزش بادهای مناسب برای تولید انرژی بادی شناخته می‌شوند.

رئیس هیئت مدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی یادآور شد: علاوه بر انرژی خورشیدی و بادی، انرژی آبی و زیست‌توده نیز در ایران قابل توجه هستند با توجه به وجود رودخانه‌ها و منابع آبی، پروژه‌های متعددی در حال اجراست.

وی افزود: این منبع نیز به عنوان یک منبع پایدار و تجدیدپذیر در حال بررسی و توسعه است،استان فارس به عنوان یکی از مراکز مهم صنعتی در ایران، دارای پروژه‌های متعددی در حوزه انرژی است.

 او یادآور شد:وجود دو تا از بزرگ‌ترین شرکت‌های طراحی مهندسی ایران در شیراز نشان‌دهنده اهمیت این استان در صنعت پتروشیمی است. این شرکت‌ها معمولاً در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند و به تولید و توسعه پروژه‌های مختلف کمک می‌کنند.

نجابت افزود: ایران با توجه به شرایط جغرافیایی و منابع طبیعی خود، پتانسیل بالایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. به ویژه استان فارس با پروژه‌های متعدد در حوزه انرژی خورشیدی و پتروشیمی می‌تواند نقش کلیدی در تأمین نیازهای انرژی کشور ایفا کند. با ادامه توسعه این منابع و پروژه‌ها، امیدواریم که ایران به سمت تولید انرژی پایدارتر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی حرکت کند. 

