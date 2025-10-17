باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آرامگاه سعدی، شاعر بلندآوازه قرن هفتم هجری، در نزدیکی باغ دلگشا شیراز واقع شده و با فضای دلانگیز، حوض ماهی، گلهای رنگارنگ و درختان سرسبز، میزبان دهها هزار گردشگر از سراسر کشور است.
این بنای تاریخی در میان درختان سرو ناز شیرازی و کاجهای بلند احاطه شده و جلوهای چشمنواز دارد. گفته میشود در محل فعلی آرامگاه، خانقاهی قرار داشته که سعدی بخشی از عمر خود را در آن سپری کرده است.
در نگاه نخست، گنبد فیروزهای آرامگاه که توسط کارشناسان باستانشناسی طراحی و اجرا شده، توجه هر بینندهای را به خود جلب میکند. قنات شمالی آرامگاه نیز از دیدنیهای منحصربهفرد آن است؛ این رشته قنات پس از عبور از محوطه، حوض ماهی را مشروب میسازد. البته در سالهای اخیر، به دلیل خشکسالی، این حوض خالی از آب بوده، اما پیشتر با حرکت ماهیها جلوهای زیبا به محوطه میبخشید. اقداماتی برای بازسازی آن در دست اجراست.
در چهار گوشه آرامگاه، اشعاری از گلستان و بوستان سعدی نگاشته شده و بر سنگ قبر وی نیز ابیاتی در مدح حضرت پیامبر (ص) به چشم میخورد. یکی از اشعار معروف سعدی که در فضای داخلی آرامگاه نقش بسته، این بیت است: «خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست»
در انتهای ضلع غربی ایوان آرامگاه، شاعر نامدار شیراز، محمدتقی فصیحالملک معروف به شوریده شیرازی، افتخار همجواری با تربت شیخ اجل را دارد.
از دیگر دیدنیهای آرامگاه سعدی، هفت رواق حاشیه آن است که هرکدام نمادی از مراتب سیر و سلوک عرفانی را در ذهن تداعی میکنند. همچنین مجسمه سنگی سعدی در ابتدای خیابان منتهی به آرامگاه، با شکوه و استواری، نظر هر رهگذری را به خود جلب میکند.
طبق آمار رسمی، آرامگاه سعدی سومین اثر فرهنگی و تاریخی پربازدید استان فارس در ایام نوروز امسال بوده است؛ پس از آرامگاه حافظ و مجموعه تاریخی تخت جمشید.
در خیابان منتهی به ورودی آرامگاه، فروشگاههای عرضهکننده بستنی و فالوده نیز به بخش شیرین بازدید از این مکان فرهنگی تبدیل شدهاند و طراوتی خاص به تجربه گردشگران میبخشد.