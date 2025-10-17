باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که آتش‌بس غزه وارد دومین هفته خود می‌شود، اختلاف جدیدی در گرفته است؛ این بار بر سر اجساد اسرای کشته شده اسرائیلی که در زیر ویرانه‌های غزه مدفون هستند. این اسرا به تدریج در حملات خود رژیم اسرائیل به سراسر غزه کشته شده‌اند.

رژیم اسرائیل تهدید کرده که اگر حماس نتواند تمام اجساد اسرائیلی‌های مفقود شده را پیدا کند، ممکن است نسل‌کشی را از سر بگیرد. این تهدید در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه شب گفت که حماس «قطعاً در حال جست‌و‌جو» برای یافتن بقایای اجساد است و برخی احتمالاً زیر آوار خانه‌های ویران شده دفن شده‌اند. ترامپ گفت که او «خوشبین» است که این موضوع حل شود، اگرچه سران صهیونیست همچنان به تشدید اوضاع ادامه می‌دهند.

اما در غزه، بسیاری از فلسطینی‌ها با ناباوری به این اختلاف نگاه می‌کنند. در حالی که تیتر‌های خبری جهان بر سرنوشت چند اسیر کشته شده اسرائیلی متمرکز شده‌اند، بیش از ۹ هزار فلسطینی همچنان زیر آوار‌ها مفقود هستند و اجساد آنها ماه‌هاست که پیدا نشده و قطعا زیر آوار جان خود را از دست داده‌اند. در همین حال، محاصره و بمباران رژیم اسرائیل، ابزار‌ها و جاده‌های مورد نیاز برای نجات را از بین برده است.

بمباران گسترده رژیم اسرائیل در نوار غزه نه تنها بیش از ۷۰ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده، بلکه سبب شده اسرای اسرائیلی نیز در جایی دور از دسترس دفن شوند. در واقع، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل جنگ غزه را به این بهانه شروع کرد که قصد دارد تمامی اسرای اسرائیلی را آزاد کند. اما عملیات او اسرای خودشان را زیر چندین تن آوار مدفون کرد.

به گفته وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز نسل‌کشی اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۷۰ هزار فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از ۱۷۰ هزار نفر زخمی شده‌اند. هزاران نفر دیگر همچنان در زیر ساختمان‌های فروریخته گرفتار هستند، در حالی که تیم‌های دفاع مدنی و امداد و نجات فاقد ماشین‌آلات سنگین، سوخت و تجهیزات ایمنی برای حفاری در میان ویرانی‌ها هستند.

گروه‌های امداد و نجات می‌گویند حتی عملیات اولیه نیز غیرممکن است. بسیاری از مناطق یا هنوز تحت کنترل رژیم اسرائیل هستند یا توسط بمب مسدود شده‌اند و کسانی که سعی می‌کنند به ویرانه‌ها برسند، اغلب با دست خالی کار می‌کنند.

اما نکته اصلی این است که چهار چالش اصلی بر سر راه بازیابی اجساد باقی مانده اسرائیلی‌ها وجود دارد:

تخریب گسترده: اعتقاد بر این است که برخی از اجساد زیر انبوهی از آوار ایجاد شده توسط بمباران اسرائیل دفن شده‌اند که نیاز به ماشین‌آلات سنگین و فناوری پیشرفته اسکن دارد.

دسترسی محدود: بیش از نیمی از غزه همچنان تحت کنترل نظامی رژیم اسرائیل است و تیم‌های فلسطینی قادر به حرکت آزادانه یا عملیات ایمن نیستند.

اطلاعات از دست رفته: بسیاری از رزمندگان مقاومت که از محل اسرا محافظت یا آنها را ثبت می‌کردند، در حملات اسرائیل به شهادت رسیدند و اطلاعات حیاتی همراه با آنان از دست رفت.

کنترل توسط گروه‌های دیگر فلسطینی: برخی از اسرا به جای شاخه نظامی حماس، توسط گروه‌های کوچک‌تر نگهداری می‌شدند که باعث عدم قطعیت بیشتر می‌شود.

عدم دسترسی به تجهیزات: غزه هیچ تجهیزاتی برای انجام آزمایش دی‌ان‌ای و شناسایی بقایای تجزیه شده ندارد. آزمایشگاه‌های مجهز به فناوری PCR (واکنش زنجیره‌ای پلیمراز) برای استخراج مواد ژنتیکی از بافت‌های پوسیده مورد نیاز هستند، فرآیندی که در شرایط محاصره توسط اسرائیل غیرممکن است.

حماس تاکنون ۱۰ جسد از ۲۸ جسد اسرای اسرائیلی که در توافق آتش‌بس ذکر شده بود را بازگردانده است. این گروه می‌گوید بقیه اجساد «در اعماق زمین دفن شده‌اند و دسترسی به آنها برای تیم‌های فعلی غیرممکن است.»

استیون ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه، به نیویورک پست گفته که همچنان مطمئن است تمام اجساد اسرای اسرائیلی «در نهایت بازگردانده خواهد شد». در همین حال، ناظران می‌گویند نتانیاهو مسئولیت کامل این موضوع را بر عهده دارد. آنها خاطرنشان می‌کنند که حملات هوایی اسرائیل، هم محله‌های فلسطینی و هم مکان‌های نگهداری اسرا را نابود کرده و بازیابی آنها را از نظر فیزیکی غیرممکن ساخته است.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اشغالگران این واقعیت را ایجاد کرد‌اند. تونل‌ها و خانه‌هایی را که اسرا در آنها قرار داشتند، نابود کرده و اکنون دیگران را به خاطر عواقب بمباران خود سرزنش می‌کند.»

منبع: قدس نیوز