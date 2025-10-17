سپاهان با پیروزی ۲ - ۰ مقابل استقلال خوزستان به رده چهارم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال استقلال خوزستان که به دلیل آماده نبودن ورزشگاه خانگی اش غدیر اهواز بازی‌های خانگی اش را در ورزشگاه تختی آبادان از ساعت ۱۹ میزبان سپاهان اصفهان بود.

در دقیقه ۲۸ ارسال خوب و حساب شده ریکاردو آلوز از نقطه کرنر روی دروازه استقلال خوزستان با ضربه سر مجید علیاری همراه شد و امید افشین توپ اول را مهار کرد، اما در ریباند محمد دانشگر با فرصت طلبی توانست دروازه آبی پوشان خوزستانی را باز کند.

در دقیقه ۴۴ ضربه سر آریا شفیع‌دوست در محوطه جریمه به دست سجاد دانایی خورد و تغییر جهت داد و داور پس از بازبینی صحنه و مشورت با اتاق VAR نقطه پنالتی را به سود سپاهان نشان داد.

در دقیقه ۵ + ۴۵ احسان حاج صفی کاپیتان سپاهان پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و توانست دروازه امید افشین را باز کند تا زردپوشان اصفهانی اختلاف را به ۲ گل برسانند.

در نیمه دوم تلاش‌های استقلال خوزستان برای تساوی بازی مثمرثمر نبود و محمد شریفی هافبک آبی پوشان با دریافت کارت زرد دوم در دقیقه ۸۷ از بازی اخراج شد تا امید شاگردان امیر خلیفه اصل برای تساوی بازی کمتر شود.

در پایان سپاهان موفق با ۲ گل میزبانش استقلال خوزستان را شکست دهد تا با ۳ امتیاز راهی اصفهان شود.

سپاهان با این پیروزی ۹ امتیازی شد و با صعود به رده چهارم جدول وضعیتش را تا حدودی بهبود بخشید.

استقلال خوزستان نیز با ۸ امتیاز در رده هشتم قرار دارد.