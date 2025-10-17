سخنگوی فراجا از دستگیری ۱۵۳ سارق و قاتل مسلح و کشف ۶۰۲ قبضه سلاح جنگی و ۲۰۱ سلاح شکاری و توقیف ۱۴ خودروی حامل سلاح توسط پلیس کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی در تشریح جزئیات خبر گفت: همزمان با ایام پایانی مهرماه طرحی به منظور ارتقا امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع انواع جرائم خشن با انجام چندین ماه کار اطلاعاتی در استان کرمان به مرحله اجرا در آمد.

 وی افزود: در این طرح ۵ روزه با رصد شبانه روزی تحرکات متهمان از قبل شناسایی شده، ۶۰۲  قبضه سلاح جنگی، ۲۰۱ قبضه سلاح شکاری و ۱۸۴۴ فشنگ کشف شد.

سخنگوی پلیس تصریح کرد: طی این عملیات ها ۱۵۳ سارق و قاتل مسلح و همچنین عاملان تیراندازی و حمل سلاح نیز دستگیر و ۱۴ دستگاه خودروی مورد استفاده در حمل سلاح توقیف شد که این طرح‌ها تا دستیابی به اهداف از قبل  مشخص شده ادامه خواهند داشت.

