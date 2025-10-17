مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب تا یکشنبه در شمال شرق و شرق، وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می رود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب میزان بارندگی در غرب گیلان و شرق اردبیل افزایش یافته و در شمال آذربایجان شرقی و اردبیل نیز رگبار پراکنده رخ می دهد.

او بیان کرد: روز شنبه نیز در برخی نقاط گیلان و غرب مازندران ابرناکی و بارش خفیف انتظار می رود. طی این روز در دامنه های زاگرس مرکزی واقع در کرمانشاه، کردستان، همدان و مرکزی، دامنه های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین و البرز افزایش ابر و وزش باد، گاهی خیزش گرد وخاک پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه در شرق مازندران و گلستان افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار می رود. همچنین در ساعات بعد از ظهر شنبه و یکشنبه در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در جنوب کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر گاهی رگبار و رعد وبرق و وزش باد شدید رخ می دهد.

او بیان کرد: روزدوشنبه تنها در ارتفاعات جنوب کرمان و برخی مناطق در خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان افزایش ابر، رگبار پراکنده، گاهی وزش باد و خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد:در سواحل دریای خزر نیز افزایش دما رخ خواهد داد. در ضمن تا یکشنبه در شمال شرق و شرق، وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می رود و پنجشنبه و جمعه غرب دریای خزر مواج است.