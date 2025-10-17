مربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: ما بازی بهتری ارائه دادیم، اما از موقعیت‌هایمان بهره نبردیم و در چند صحنه نتوانستیم درست عمل کنیم و گل اول را هم از زاویه‌ای بسته دریافت کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان صاحب جمعی مربی تیم فوتبال مس رفسنجان جمعه شب در نشست خبری پس از پایان بازی با استقلال که با شکست یک بر صفر تیمش به پایان رسید، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز بازیکنان ما آن‌طور که انتظار داشتیم ظاهر نشدند، با این حال عملکرد نسبتا خوبی داشتیم، در ۱۰ دقیقه اول چند موقعیت خوب برای گلزنی داشتیم که متاسفانه استفاده نکردیم.

وی افزود: در چند صحنه نتوانستیم درست عمل کنیم و گل اول را هم از زاویه‌ای بسته دریافت کردیم. در نیمه دوم، استقلال بیشتر به ضدحمله متکی بود، در حالی که ما بازی بهتری ارائه دادیم، اما از موقعیت‌هایمان بهره نبردیم. به نظر ما داور باید وقت بیشتری به بازی اضافه می‌کرد، چون استقلال در طول بازی زیاد وقت‌کشی کرد.

مربی تیم فوتبال مس رفسنجان خاطرمشان کرد: تیم ما در مسیر پیشرفت است و مطمئن باشید در نیم‌فصل دوم شرایط بهتری خواهیم داشت. تلاش می‌کنیم جایگاه تک‌رقمی جدول را کسب کنیم.

صاحب جمعی تاکید کرد: از عملکرد سامان نریمان‌جهان رضایت داریم، او در پستی غیرتخصصی بازی کرد و ناراحت بود که نتوانست بیشتر به تیم کمک کند.

وی در پایان گفت: برخی از بازیکنان امروز روی فرم همیشگی خود نبودند. در اردوی کیش روی نقاط مختلف کار کردیم و مطمئنیم با ادامه این روند، در مسابقات آینده نتایج بهتری خواهیم گرفت.

