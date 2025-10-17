سرمربی استقلال در نشست خبری پس از بازی با مس رفسنجان حضور پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابتهای هفته هفتم لیگ برتر امروز (جمعه، ۲۵ مهر) میزبان مس رفسنجان بود که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.
ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پس از بازی گفت: نمیتوانم راجع به بازی زیاد صحبت کنم. در همه چیز بهتر بودیم. فرصت زیادی ایجاد کردیم و اگر گل میشد مطمئنا نتیجه بهتر بود. به تیمم افتخار میکنم، در این هفتهها برایشان سخت بوده و ناراحت بودند برای نتایج، در استقلال به باخت عادت نداریم. بازیکنان قوی و متحد بودند و خوب کار کردند و به ما ایمان داشتند و همانطور که ما به آنها ایمان داشتیم. تیم در حال رشد است. امروز کلین شیت برای ما خیلی مهم بود. این استقلالی است که من میخواستم. تبریک میگویم به بازیکنان، هواداران و پیشکسوتان که ما را حمایت کردند. چند روز پیش بیمارستان رفتم و با کودکان سرطانی ملاقات داشتم، آنها فوتبال را دوست دارند. آقای کارگرجم هم ملاقات کردم و قسمت کوچکی است که این پیروزی را با آنها تقسیم کنم. لبخندی روی لب این بچهها بیاوریم و امیدوارم دوباره بخندند و بهبود پیدا کنند.
وی درباره صحبتهای مربی تیم مس رفسنجان درباره وقت کشی استقلال گفت: شوخی میکنند؟ (میخندد) من فقط میخندم و این جواب من است، شاید، چون مربی دوم هستند این صحبت را کردند.
او افزود: اکنون نتیجه از همه چیز مهمتر است، نیاز به امتیاز داریم. تیم نیاز به زمان دارد، نمیخواهم این صحبت را تکرار کنم. برخی بازیکنان باید سازگار شوند و به آن فرم برسند. باید به آن هماهنگی برسند و در حال رشد هستیم. نیاز به زمان داریم که به آن چیزی که باید برسیم. زمان یک بحث است ولی تمامی بازیها سخت خواهد بود. فکر نکنید ما رئال مادرید هستیم. رشد میخواهیم و همانطور که گفتم تیمها همه رقابتی هستند. برای تیمهای سپاهان، تراکتور و پرسپولیس هم سخت خواهد بود. امروز خیلی برای این نتیجه خوشحال هستیم.
ساپینتو درباره سازمان دفاعی استقلال بیان کرد: به نظر من بهترین خط دفاعی نبودیم و اشتباهات داشتیم که باید کار کنیم. در بازیهای قبلی تیمها فرصت داشتند و گل زدند و در این بازی بهتر نبودیم از نظر خط دفاعی، همه باید کار کنند و مسئولیت پذیر باشند. منظم هستیم و روی همه حساب میکنم. فصل طولانی است و بازیکنی که بهتر کار کند برای مربی خوب است که چند گزینه داشته باشد. عارف خوب بازی کرد و تمرکز داشت و هیچ اشتباهی هم نداشت. برای فلاح مشکل خاصی نیست و زیاد جدی نیست. همه باید آماده باشند. همه باید بهترین عملکرد خود را نشان دهند. افتخار میکنم که یک تیم را دیدم که با دل و جان کار کردند. این استقلالی است که ما میخواهیم. باقی بازیکنان هم فرصت بازی پیدا میکنند، تعویض زیاد پایداری را از بین میبرد.
سرمربی استقلال درباره حضور بهزاد غلامپور در اردوی تیم استقلال گفت: غلامپور دوست من است و عمل جراحی روی زانو داشته و شنیدم که کار نمیکند و در چند بازی قبل به جمع ما آمد. بازی چادرملو را دید و من ایشان را دعوت کردم که با ما باشد و با مربی دروازهبانهای ما صحبت کند. فرد قابل احترامی است و اگر لازم باشد به تیم میآید. اکنون با ما است و کمک میکند و ارتباط حرفهای نداریم و باید دید در ادامه چه اتفاقی رخ میدهد.
ساپینتو در پایان درباره فیکس بازی کردن سعید سحرخیزان اظهار کرد: او اولین بار نیست که برای ما بازی میکند، در بازی با تراکتور بود و برخی مواقع استراتژی تیم است. بازی قبلی میدانستیم که سخت است، آزادی قد بلند است و زمین بازی بد بود، به همین دلیل با او شروع کردم. زمین اگر خوب باشد ترجیح میدهم در جلو سرعت باشد و امروز زمین خوب بود. سعید در حال رشد است و باید گل بزند. فرصتهای موجود را باید استفاده کند و بازیکن جوانی است که باید به او کمک کرد تا بهتر شود. باید به نازون و آزادی هم کمک کنیم.
منبع: ایسنا