باشگاه خبرنگاران جوان - اتاق خواب والدین، تنها مکانی برای استراحت نیست؛ بلکه حریمی مقدس و مأمنی آرام است که آرامش، صمیمیت و سلامت روانی خانواده در گرو طراحی درست و اصولی آن است. این فضا جایگاه آرامش جسم و نیز پناهگاهی برای امنیت عاطفی و ارتباط میان زن و شوهر است. کیفیت طراحی این اتاق تأثیر مستقیمی بر سلامت روانی، روابط زناشویی و آرامش فرزندان دارد.
در فرهنگ اسلامی، خانه تنها محلی برای زندگی نیست؛ بلکه «سکینه» است. یعنی جایی که خداوند آن را محل آرامش دلها قرار داده است. اتاق والدین نقطهٔ تبلور مودّت و رحمتی است که در آیهٔ ۲۱ سورهٔ روم به آن اشاره شده است. فضایی که آرامش جسم و روح در کنار هم معنا میگیرد.
در این گزارش، مهندس «حسین کریمی» پژوهشگر، طراح و مدرس معماری و شهرسازی ایرانیاسلامی، با نگاهی علمی، عملی و اسلامی عواملی را بررسی میکند که بر کیفیت این فضا اثر میگذارند.
نور، نخستین و مهمترین عامل در کیفیت خواب است. قرآن کریم در داستان اصحاب کهف میفرماید «به غار پناه بردید؛ که پروردگارتان (سایه) رحمتش را بر شما میگستراند و در این امر، آرامشی برای شما فراهم میسازد.» (سورهٔ کهف، آیهٔ ۱۶)
همچنین آمده است «خورشید را میبینی که، چون طلوع میکند... از غارشان متمایل میشود» (سورهٔ کهف، آیهٔ ۱۷)
به اعتقاد کریمی، این آیات نمادی از مدیریت هوشمندانهٔ نور و تعادل میان روز و شب هستند و نشان میدهند که محیط مناسب خواب باید از نظر نور، دما و صدا در نهایت تعادل باشد.
او توضیح میدهد که در طول روز، نور طبیعی خورشید بدن را برای فعالیت آماده میکند و با کاهش نور در شب، بدن به آرامش میرود. اما یکی از پیامدهای کاهش نور در شب، ترشح هورمون ملاتونین است که نقش کلیدی در تنظیم چرخهٔ خواب دارد و به بدن کمک میکند برای استراحت آماده شود. نور مصنوعی، به ویژه نور آبی صفحههای نمایش، این چرخه را مختل میکند.
این پژوهشگر معماری ایرانیاسلامی توصیه میکند برای ایجاد فضایی آرام و رمانتیک، از نور طبیعی در طول روز بهره بگیریم و در شب از نورهای مصنوعی با طیف آفتابی استفاده کنیم تا بدن به آرامی برای خواب آماده شود.
میتوان از نورهای مخفی SMD هفترنگ نیز برای تقویت هورمونهای جنسی در زمانهایی که زوجین تمایل به معاشرت دارند، بهره گرفت؛ مثلاً نور قرمز برای افزایش هورمون جنسی مردان و نور بنفش برای تحریک هورمون جنسی زنان. ترکیب نور آفتابی ملایم برای روشنایی عمومی و چند نقطه نور گرم مانند چراغهای دیوارکوب، فضایی دلپذیر، آرام و عاشقانه ایجاد میکند.
پس از نور، رنگها نقش مهمی در آرامش ذهن و بدن دارند. رنگهای زرد، نارنجی و قرمز، با افزایش سروتونین و دوپامین باعث تحریک ذهن و هوشیاری میشوند و برای اتاق خواب مناسب نیستند. در مقابل، رنگهای آرام و خنثی مثل آبی و سبز، به کاهش کورتیزول و افزایش ملاتونین کمک میکنند و حس امنیت و آرامش ایجاد میکنند.
کریمی با این توضیح میگوید «برای ایجاد حس رمانتیک، میتوان از نور گرم و رنگهای صورتی ملایم در المانهای جانبی مانند چراغها یا پردهها استفاده کرد. اما رنگ دیوارها و مبلمان بهتر است در طیفهای آرام و خنثی باقی بمانند. این هماهنگی میان رنگ و نور، پایهٔ آرامش و حضور معنوی در فضا را شکل میدهد.»
رایحههای طبیعی در اتاق والدین نقش کمنظیری در ایجاد آرامش و صمیمیت دارند. کریمی تأکید میکند که استفاده از گلها، اسانسها و رایحههای کاملاً طبیعی اثر بهتری دارند. گلهای طبیعی با بوی ملایم خود، آرامش ذهنی و حس لطافت ایجاد میکنند. زیبایی بصری و چهرهٔ طبیعی گل نیز فضایی دلنشین و روحبخش به اتاق میبخشد که حس مثبت و آرامشبخشی را تقویت میکند.
این مدرس معماری ایرانیاسلامی میگوید «بوی گلهای سفید مانند نرگس، با ایجاد فضایی آرام و لطیف، ذهن را از تنشهای روزمره دور میکند. رایحهٔ طبیعی رز و یاس با عطری دلنشین، حس رمانتیک و عاشقانه را تقویت میکند و محیطی ایدهآل برای گفتوگو و نزدیکی عاطفی زوجین ایجاد میکند.»
برای تکمیل تجربه، میتوان از شمعها یا اسانسهای طبیعی هم استفاده کرد تا نور ملایم و رایحهٔ مطبوع با هم ترکیب شوند و فضایی آرام، دلپذیر و پر از مودّت بسازند.
کریمی عایقبندی صوتی را نهتنها برای آسایش والدین، بلکه برای امنیت روانی فرزندان دارای اهمیت حیاتی میداند «شنیده شدن صدای روابط خصوصی یا گفتوگوهای زناشویی توسط کودکان میتواند اضطراب، کنجکاوی زودرس و برداشت نادرست از مفهوم رابطه ایجاد کند.»
از امام صادق علیهالسلام نقل شده «وقتی که کودکی در اتاق باشد، مرد با همسر خود همبستر نشود؛ زیرا این کار زناکاری فرزند را در پی دارد.» (وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۹۵)
بنابراین رعایت حریم خصوصی نهتنها یک ضرورت فنی، بلکه وظیفهای اخلاقی و دینی است. این پژوهشگر معماری ایرانیاسلامی استفاده از دیوارهای دوجداره، درهای عایق و مصالح جاذب صوت را برای تضمین سکوت و امنیت روانی خانواده پیشنهاد میکند.
دمای خنک بین ۲۱ تا ۲۴ درجهٔ سانتیگراد بهترین حالت برای خواب آرام است. چون به گفتهٔ کریمی «این دما با کاهش تعریق شبانه و ایجاد حس سبکی، کیفیت خواب را افزایش میدهد و زمینهٔ خواب عمیقتری را فراهم میکند. تهویهٔ طبیعی یا سیستم تهویهٔ ملایم هم ریتم شبانهروز را حفظ میکند و با چرخهٔ طبیعی بدن هماهنگ میشود.»
شلوغی و بینظمی سطح کورتیزول را افزایش میدهد و استرس ایجاد میکند. در این زمینه کریمی حذف وسایل غیرضروری، استفاده از مبلمان ساده و حفظ پاکیزگی محیط را پیشنهاد میدهد که ذهن را از آشفتگی دور، و آرامش ایجاد میکند. برای بانوان که آرامش ذهنی تأثیر مستقیمی بر رضایت عاطفی دارد، این امر اهمیت ویژهای دارد.
گوشهای کوچک برای گفتوگوی دونفره یا تراسی با منظرهٔ آرام، فرصتی فراهم میکند تا زوجین از هیاهوی روزمره فاصله بگیرند و لحظاتی صمیمی و عاشقانه را تجربه کنند.
این پژوهشگر معماری ایرانیاسلامی میگوید «نور گرم و گلهای طبیعی این فضا را کامل میکند، کورتیزول را کاهش میدهد و حس مودّت و حضور معنوی را تقویت میکند.»
در طراحی اتاق والدین، انتخاب اکسسوریها و المانهای غیرمعنوی میتواند تأثیر منفی بر حس آرامش و روحانیت فضا داشته باشد. به تأکید کریمی «بهتر است از تابلوها و تصاویری که انسانها یا موجودات صاحب روح را نشان میدهند یا احساس منفی ایجاد میکنند پرهیز شود. چون این تصاویر میتوانند انرژی و آرامش محیط را تحت تأثیر قرار دهند.»
ضمناً هیچ تابلو، قاب یا وسیلهٔ سنگینی نباید بالای تخت یا نزدیک فضای رختخواب قرار گیرد. چون ممکن است با لرزههای کوچک هم بیفتند و به افراد آسیب بزنند.
گلها و گیاهان طبیعی میتوانند به عنوان اکسسوری در این فضا قرار بگیرند و ضمن زیباسازی محیط، با رایحه و جلوهٔ طبیعی خود، ذهن و روح را آرام، و انرژی مثبت را در محیط جاری کنند.
این جزئیات کوچک، به شکل ملموس، روح معنوی خانه را زنده نگه میدارند و حضور الهی را در زندگی روزمره حسپذیر میکنند.
وسایل الکترونیکی، علاوه بر نور آبی، امواجی منتشر میکنند که میتواند کیفیت خواب و تعادل هورمونها، بهخصوص هورمون خواب یا هورمون جنسی را کاهش دهد.
این طراح معماری ایرانیاسلامی، خاموش کردن تلفن و مودم یا فاصله دادن آنها از تختخواب را گام سادهای برای سلامت جسم و روان معرفی میکند.
اتاق والدین، مأمنی برای سکون، عشق و تندرستی است؛ جایی که بدن با ترشح طبیعی هورمونها به خواب عمیق میرسد و روح در آرامش و مودّت سیر میکند.
رعایت اصول کنترل نور، انتخاب رنگهای آرام، رایحههای طبیعی، عایق صوتی، دما و تهویهٔ مناسب، نظم فضایی، رعایت حریم و المانهای معنوی، این فضا را از یک اتاق ساده به حریمی مقدس بدل میکند.
آرامش اتاق والدین، آرامش خانه است؛ چون مودّت و سلامت والدین، زیربنای پایداری و آرامش خانواده و جلوهای از رحمت الهی در زندگی روزمره است.
