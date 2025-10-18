باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - اعظم گودرزی، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مسئله پدیکولوزیس سر(شپش) در مدارس سراسر جهان از گذشته بوده است. هر کجا که تجمع وجود داشته باشد، امکان آلودگی به شپش سر وجود دارد. دفتر سلامت و تندرستی در این راستا اقدامات گسترده‌ای در سه حوزه آموزش، پیشگیری و درمان انجام داده است.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که بخشنامه پیشگیری از آلودگی به پدیکولوزیس سر پیش از آغاز سال تحصیلی مهر به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده افزود؛ پیش از ابلاغ بخشنامه نیز جلسات کارشناسی با واحد بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت برگزار شده بود.

گودرزی ادامه داد: ۶ هزار و ۳۸۴ مراقب سلامت در سطح کشور داریم که دوره توانمندسازی برای این مراقبان برگزار و محتوا در شبکه آموزش دانش آموزی ارسال شده تا آموزش‌های لازم را به دانش آموزان انتقال دهند.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: انجمن اولیا و مربیان نیز نقش مهمی در این فرآیند دارد، حدود ۱۰ درصد اعضای انجمن‌ها، مراقبین سلامت با رشته تخصصی پیراپزشکی هستند که آموزش‌های لازم را به والدین ارائه می‌دهند.

گودرزی گفت: باتوجه این که دانش آموزان در تابستان امکان سفر دارند، در مهرماه غربالگری می‌شوند؛ در صورت مشاهده آلودگی، دانش‌آموز بدون اطلاع سایر همکلاسی‌ها و با هماهنگی والدین به مراکز خدمات جامع سلامت ارجاع می‌شود و در صورت تایید آلودگی، شامپو‌های ضد شپش تجویزو علاوه بر دانش آموز باید خانواده آن‌ها تحت درمان قرار می‌گیرد. سپس با رعایت بهداشت وارد مدرسه می‌شود.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: ابتلا به شپش نشانه فقدان بهداشت فردی نیست، افراد در هر سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امکان دارد که مبتلا شود و در زمان ابتلا باید اصول بهداشتی را رعایت کنند و مورد قضاوت قرار نگیرند.