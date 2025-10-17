رئیس جمهور اوکراین برای صحبت درباره ارسال تجهیزات نظامی و روند ادامه جنگ، وارد کاخ سفید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دقایقی پیش برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد.

دو طرف ابتدا دست دادند و خبرنگاران در همان زمان، با فریاد از ترامپ پرسیدند: «آیا می‌توانید پوتین را برای پایان جنگ متقاعد کنید؟» و «آیا پوتین با حسن نیت مذاکره خواهد کرد؟» با این حال، ترامپ بدون پاسخ به پرسش‌ها، همراه با زلنسکی وارد سالن اصلی کاخ سفید شد.

در ادامه، دو طرف به اتاق جلسات کابینه رفتند و «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه و «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا به آنها پیوستند.

در جریان این جلسه، زلنسکی مدعی شد که اوکراین خواهان صلح است، اما پوتین برای برای پایان دادن به جنگ «تحت فشار» قرار گیرد. او افزود که اوکراین آماده مذاکره در هر قالبی است.

ترامپ نیز گفت که دیروز بیش از دو ساعت به صورت تلفنی با پوتین صحبت کرده و اینکه رئیس جمهور روسیه نیز می‌خواهد به جنگ در اوکراین پایان دهد. او در مورد این تماس گفت: «ما جزئیات زیادی را بررسی کردیم. پوتین می‌خواهد این کار را تمام کند. من فکر می‌کنم که رئیس جمهور زلنسکی هم می‌خواهد این کار را تمام کند. حالا ما باید این کار را انجام دهیم.»

رئیس جمهور آمریکا در ادامه به نشست قریب‌الوقوع مجارستان اشاره کرد که قرار است در آن با پوتین دیداری رو در رو داشته باشد و گفت که بعید است زلنسکی و پوتین با هم دیدار کنند. ترامپ گفت که این موضوع «باید مشخص شود» و اضافه کرد که بین پوتین و زلنسکی «دشمنی» وجود دارد. او تاکید کرد: «ما می‌خواهیم این دیدار برای همه راحت باشد. ما به صورت سه نفره در این دیدار شرکت خواهیم کرد، اما ممکن است از هم جدا باشیم».

رئیس جمهور آمریکا همچنین به سوال‌هایی درباره ارسال موشک‌های تاماهاک پاسخ داد. او گفت که این مسئله را به منزله «تشدید تنش ها» می‌داند، اما در مورد آن صحبت خواهد کرد.

منبع: الجزیره