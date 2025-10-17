به گزارش یک منبع امنیتی، اطلاعات به شدت غلط درباره محل نگهداری اسرا منجر به کشته شدن برخی اسرا در حملات ارتش اسرائیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داد که اطلاعات سازمانهای جاسوسی رژیم تروریستی اسرائیل در مورد محل نگهداری و وضعیت اسرای اسرائیلی در داخل نوار غزه ۱۰۰ درصد دقیق نبوده است.
این روزنامه نوشت که موقعیت اسرای اسرائیلی در هر لحظه، حتی تا چند دقیقه قبل از اجرای حملات هوایی، در معرض تغییر بود، که این امر منجر به کشته شدن برخی از آنها در جریان عملیاتهای ارتش رژیم تروریستی شده است.
این منبع اشاره کرد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در طول دو سال گذشته، چندین تلاش ویژه را در داخل نوار غزه برای بازپسگیری اسرا انجام داده است.
او ادعا کرد که در یکی از این عملیاتها، واحد ویژه «سایرت متکال» به خانهای در خان یونس واقع در جنوب غزه نفوذ کرد، اما نیروهای حماس به سرعت به این حمله پاسخ دادند؛ در نتیجه این درگیری، تلفات جدی به نیروهای اسرائیلی وارد شد و یکی از اسرا کشته شد که حماس توانست جسد او را با خود ببرد.
این روزنامه توضیح داد که همزمان با ادامه آتشبس در نوار غزه، عملیات جستوجو برای یافتن اجساد اسرا ادامه دارد. یدیعوت آحارونوت تاکید کرد که فلسطینیها در جنوب نوار غزه در حال جستجوی جسد اسرایی هستند که در یک حمله اسرائیلی کشته شده و این جستوجو برای چندین روز است که ادامه دارد.
منطقهای که عملیات جستوجو در آن انجام میشود، در محله حامد قرار دارد؛ این محله یک پروژه عظیم مسکونی (خانههای عمومی) است.
تصاویری که توسط رسانههای محلی منتشر شده، یک ماشینآلات مهندسی سنگین فلسطینی را نشان میدهد که در حال آواربرداری در شمال خان یونس است؛ منطقهای پر از نخاله که یکی از کانونهای اصلی درگیری در نوار غزه بود.
شایان ذکر است که در اوایل مارس ۲۰۲۴، ابوعبیده، سخنگوی جناح نظامی حماس، که حدود یک ماه و نیم قبل در شهر غزه شهید شد، اعلام کرده بود که ارتباط با یکی از گروههای مسئول نگهبانی از اسرا، پس از حملهای در منطقه خان یونس قطع شده است.
منبع: اخبار الیوم