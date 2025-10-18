مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز گفت: حدود ۷۰ درصد، معادل ۷ میلیون متر مکعب در روز، از گاز‌های مشعل پارس جنوبی جمع‌آوری خواهد شد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جولایی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز در گفت‌وگو با خبر سیما اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸، شرکت ملی گاز ایران تصمیم به کاهش میزان گازهای مشعل در پارس جنوبی، بزرگترین پالایشگاه گازی کشور، گرفت. برای این منظور، دو پروژه اصلی تعریف شد: پروژه‌های کوتاه‌مدت و پروژه‌های بلندمدت.

وی ادامه داد: پروژه‌های کوتاه‌مدت مسئول بودند که تولید گاز مشعلی که در پالایشگاه صورت می‌گرفت، از ۱۰ میلیون متر مکعب در روز به ۶ میلیون متر مکعب در روز کاهش یابد.

او بیان کرد:خوشبختانه، این پروژه‌ها تا کنون به پیشرفت بیش از ۹۹ درصد دست یافته‌اند و در حال حاضر به هدف ۶ میلیون متر مکعب در روز رسیده‌ایم. به این ترتیب، ما موفق به کاهش ۴۰ درصدی گازهای مشعل شده‌ایم.

جولایی توضیح داد: پروژه‌های بلندمدت به مزایده‌های گازهای فلر مربوط می‌شوند. شرکت‌هایی از طریق این مزایده‌ها انتخاب شدند و وظیفه آن‌ها کاهش میزان گاز مشعل از ۶ میلیون متر مکعب در روز به ۳ میلیون متر مکعب در روز است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز تصریح کرد:تا کنون، این پروژه‌ها حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند و شرکت‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند. ما امیدواریم که تا سال ۱۴۰۵، بتوانیم این هدف را محقق کنیم.

او یادآور شد: در نهایت، با تکمیل این پروژه‌ها، انتظار می‌رود که حدود ۷۰ درصد از گازهای مشعل، معادل ۷ میلیون متر مکعب در روز، از پارس جنوبی جمع‌آوری شود. این اقدام نه تنها به بهبود شرایط ایمنی و پالایشگاهی کمک خواهد کرد، بلکه تأثیر مثبتی بر محیط زیست نیز خواهد داشت.

برچسب ها: گاز ، جمع آوری گاز های مشعل
