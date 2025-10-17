بدون تعارف با خانواده شهید سید امیر حسین فقهی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان- سید امیرحسین فقهی، از نخبگان برجستۀ علمی و مهندسان هسته‌ای ایران، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۵۷ در شیراز به دنیا آمد. او معاون سازمان انرژی اتمی ایران، استاد تمام (Full Professor) دانشگاه، پژوهشگر و مهندس هسته‌ای سرشناس ایرانی بود.

وی استاد پایۀ ۱۶ دانشکده مهندسی هسته‌ای و و عضو هیئت تحریریه نشریات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود و از جمله مهم‌ترین متخصصان و مدیران اجرایی صنعت هسته‌ای ایران به شمار می‌رفت که در حوزۀ پژوهش، آموزش، درمان سرطان با رادیودارو‌ها که کاربرد‌های درمانی بسیار موثری برای بیماری‌های صعب‌العلاج دارد و همچنین توسعۀ نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق نقش ایفا کرد.

فقهی در روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مصادف با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، در پی حملۀ هوایی اسرائیل به خانه‌اش در تهران به شهادت رسید.