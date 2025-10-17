مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ۸۰۰ میلیون دلار برای بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری و تجهیزات این شرکت اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمید بورد معاون وزیر نفت اظهار کرد: انتظار میرود این شرکت بهعنوان یکی از شرکتهای بالادستی و بزرگترین شرکت حفاری ایران، با برنامهریزی مدون، تغییر نگرش مدیریتی و ارائه راهکارهای مناسب بتواند بیش از پیش پاسخگوی نیازهای صنعت نفت باشد.
وی به آمار ارائه شده از عملکرد شرکت ملی حفاری ایران در نیمه نخست امسال و رشد قابلتوجه در بخشهای حفاری، خدمات جانبی و سایر بخشهای خدمات و پشتیبانی این شرکت، اشاره کرد و افزود: با توجه به برنامههای صنعت نفت در افزایش تولید و توسعه میدانهای نفت و گاز، سطح انتظارات از شرکت ملی حفاری ایران فراتر از اینهاست که البته باید در زمینه تقویت زیرساختهای این شرکت و رفع چالشها نیز مبادرت شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: شرکت ملی حفاری ایران از نظر منابع انسانی متخصص و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل جایگاه ویژهای در صنعت نفت دارد که باید با برنامهریزی مناسب، ابتکار عمل و تشکیل گروههای اجرایی و نظارتی قوی، زمینه پویایی بیش از پیش این شرکت را فراهم آورد.
بورد همچنین به موضوع اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار برای بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری و تجهیزات خدمات یکپارچه فنی و مهندسی شرکت ملی حفاری ایران اشاره کرد و گفت: در این ارتباط قراردادهای خوبی با شرکتهای سازنده داخلی و دانشبنیانها امضا شده است که با تعامل، همافزایی و پیگیریهای مستمر شاهد روز آمدی و فصل جدیدی در حضور پررنگتر و فعالتر این شرکت در بازار صنعت حفاری خواهیم بود.
قرارداد با شرکتهای داخلی برای نوسازی ناوگان
مهران مکوندی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در ادامه این نشست نیز گزارشی از عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۴ و اقدمهای انجام شده در زمینه طرح نوسازی و بازسازی ناوگان حفاری و خدمات فنی و مهندسی شرکت ارائه کرد و یادآور شد: قراردادهای متعددی در ماههای اخیر در زمینه ساخت و خرید شماری از تجهیرات کاربردی از جمله ساخت موتورهای اصلی، ژنراتورهای دستگاه حفاری و بازسازی ونوسازی ناوگان موجود با شرکتهای بزرگ داخلی امضا شده است و همکاران ما بهصورت مستمر پیگیر هستند تا این قراردادها در زمان تعیین شده نهایی و شرایط ارتقای کیفی و کمّی خدمات فراهم شود.
منبع: شرکت ملی نفت