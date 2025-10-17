تیم‌های اتحاد کلبا و شباب الاهلی که لژیونر‌های ایرانی در ترکیب‌شان دارند، امشب در هفته ششم لیگ برتر امارات به تساوی رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های اتحاد کلبا و شباب الاهلی که لژیونر‌های ایرانی در اختیار دارند، از ساعت ۱۹:۱۵ جمعه شب در هفته ششم لیگ برتر امارات به مصاف هم رفتند.

در این دیدار، تلاش اتحاد کلبا و شباب الاهلی در پایان ۹۰ دقیقه نتیجه‌ای در برنداشت تا در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت بدهند.

اتحاد کلبا با اخراج ریواس در دقیقه ۸۴ و در دقایق پایانی ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.

در ترکیب اتحاد کلبا، سامان قدوس و احمد نوراللهی از ابتدا در ترکیب این تیم به میدان رفتند و در دقیقه ۸۶ تعویض شدند. شهریار مغانلو هم ۹۰ دقیقه به صورت کامل در این دیدار بازی کرد.

در ترکیب شباب الاهلی سردار آزمون به دلیل مصدومیت غایب بود و سعید عزت‌اللهی از دقیقه ۶۷ وارد زمین شد.

اتحاد کلبا و شباب الاهلی با این تساوی ۱۱ امتیازی شدند و به دلیل تفاضل گل به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

برچسب ها: اتحاد کلبا ، شباب الاهلی ، لیگ امارات
خبرهای مرتبط
حال و روز بد تیم فرهاد مجیدی در لیگ امارات
غندی‌پور رسما به الوحده پیوست
پنجمین شکست پیاپی تیم مجیدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
استقلال ۱ - ۰ مس رفسنجان/ پایان روزهای تلخ آبی پوشان پایتخت با شلیک سه امتیازی آسانی
پاتریس کارترون به پرسپولیس نزدیک شد!
قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری
آشتی هواداران استقلال با آقاسی
درگذشت کشتی گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
آخرین اخبار
تساوی اتحاد کلبا و شباب الاهلی؛ نبرد لژیونر‌های ایرانی در امارات برنده نداشت
استقلال خوزستان ۰ - ۲ سپاهان/ زردپوشان به نیمه بالایی جدول صعود کردند
سپاهان به جمع مدعیان بازگشت
توقف الاتحاد در نخستین حضور کونسیسائو
ساپینتو: به باخت عادت نداریم/ فکر نکنید رئال مادرید هستیم
مربی مس رفسنجان: از استقلال بهتر بودیم!
بازید مسئولان فدراسیون همبستگی کشور‌های اسلامی از امکانات ورزشی دانشگاه آزاد
آشتی هواداران استقلال با آقاسی
قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری
پنجمین شکست پیاپی تیم مجیدی
گل گهر ۲ - ۰ چادرملو/ شاگردان تارتار به صدر جدول رسیدند
از مذاکره با مربیان خارجی اطلاعی ندارم/ اولتیماتومی از سوی مدیران پرسپولیس دریافت نکرده‌ام
درگذشت کشتی گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین
ممنوعیت هواداران تیم اسرائیلی از ورود به بیرمنگام/ نخست وزیر انگلیس وارد میدان شد
استقلال ۱ - ۰ مس رفسنجان/ پایان روزهای تلخ آبی پوشان پایتخت با شلیک سه امتیازی آسانی
پاتریس کارترون به پرسپولیس نزدیک شد!
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
تیم ملی گلبال قاطعانه استرالیا را شکست داد
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
رقبای جهانی کاراته کا‌های ایران مشخص شدند
الدوساری مرد سال فوتبال آسیا شد؛ فدراسیون ایران ناکام مقابل عربستان