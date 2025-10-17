باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای اتحاد کلبا و شباب الاهلی که لژیونرهای ایرانی در اختیار دارند، از ساعت ۱۹:۱۵ جمعه شب در هفته ششم لیگ برتر امارات به مصاف هم رفتند.
در این دیدار، تلاش اتحاد کلبا و شباب الاهلی در پایان ۹۰ دقیقه نتیجهای در برنداشت تا در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت بدهند.
اتحاد کلبا با اخراج ریواس در دقیقه ۸۴ و در دقایق پایانی ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.
در ترکیب اتحاد کلبا، سامان قدوس و احمد نوراللهی از ابتدا در ترکیب این تیم به میدان رفتند و در دقیقه ۸۶ تعویض شدند. شهریار مغانلو هم ۹۰ دقیقه به صورت کامل در این دیدار بازی کرد.
در ترکیب شباب الاهلی سردار آزمون به دلیل مصدومیت غایب بود و سعید عزتاللهی از دقیقه ۶۷ وارد زمین شد.
اتحاد کلبا و شباب الاهلی با این تساوی ۱۱ امتیازی شدند و به دلیل تفاضل گل به ترتیب در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.