یکی از رهبران حماس اعلام کرد که حماس در طول دوره انتقالی، کنترل امنیتی غزه را حفظ خواهد کرد و خواستار آتش‌بس ۳ تا ۵ ساله برای بازسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد نزال، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که این جنبش قصد دارد کنترل امنیتی غزه را در طول یک دوره انتقالی حفظ کند.

نزال توضیح داد که جنبش حماس خواهان آتش‌بسی بین ۳ تا ۵ سال برای بازسازی نوار غزه است و نه برای آماده شدن برای جنگ آینده.

او گفت که نمی‌تواند خلع سلاح این جنبش را تضمین کند؛ این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده مشکلاتی است که طرح‌های آمریکا برای اطمینان از پایان یافتن جنگ با آن مواجه هستند.

پیش از این نیز، غازی حمد، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین تاکید کرد که این جنبش علیرغم نقض‌های مستمر از سوی رژیم تروریستی اسرائیل، به توافق متعهد است. وی افزود:  مقاومت به تعهدات خود عمل می‌کند و تلاش دارد تا مرحله اول [توافق] را طبق برنامه به پایان برسد. 

شایان ذکر است که ساعتی پیش نیز جنبش حماس با تاکید بر اینکه خلع سلاح مقاومت در حال حاضر به ناآرامی فراگیر در غزه خواهد انجامید، خواستار انجام تحقیقات فوری و جامع در خصوص آثار شکنجه‌های اشغالگران بر روی پیکر شهدای فلسطینی از نیروهای ویژه گردان‌های القسام شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنبش حماس ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
هشدار ایندیپندنت؛ غزه در آستانه فروپاشی کامل زیست‌محیطی
هماهنگی مصر و فلسطین برای کنفرانس بازسازی غزه
آنچه نتانیاهو آغاز کرد؛
اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوار جنایات رژیم اشغالگر مدفون شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان شدت گرفت؛ کشته شدن غیرنظامیان و بازیکنان کریکت افغانستان
برنامه فوری روسیه و آمریکا برای پایان جنگ
اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوار جنایات رژیم اشغالگر مدفون شدند
ترامپ: هیچ رئیس‌جمهور آمریکایی جنگی را تمام نکرده، من هشت جنگ را پایان دادم
هشدار شدید چین به آمریکا درباره مسلح کردن تایوان
زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید دیدار کردند
مذاکرات مهم افغانستان و پاکستان در دوحه به زودی آغاز می‌شود
حماس از پیدا شدن جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر در غزه خبر داد
به کارگیری قوطی‌های غذا به‌عنوان تله انفجاری برای مردم گرسنه در غزه
اعتراف صهیونیست‌ها به اطلاعات غلط اسرائیل درباره محل اسرا
آخرین اخبار
درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان شدت گرفت؛ کشته شدن غیرنظامیان و بازیکنان کریکت افغانستان
ده غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند
ویتکاف روز یکشنبه به مصر و اسرائیل سفر می‌کند
حماس از پیدا شدن جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر در غزه خبر داد
ترامپ: هیچ رئیس‌جمهور آمریکایی جنگی را تمام نکرده، من هشت جنگ را پایان دادم
ترامپ: پوتین خواهان پایان درگیری‌ها در اوکراین است
حماس خواستار آتش‌بس ۳ تا ۵ ساله برای بازسازی غزه است
اعتراف صهیونیست‌ها به اطلاعات غلط اسرائیل درباره محل اسرا
زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید دیدار کردند
تاریخ تاریک فرانسه؛ سالگرد کشتن صد‌ها الجزایری بدست پلیس پاریس
اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوار جنایات رژیم اشغالگر مدفون شدند
هشدار ایندیپندنت؛ غزه در آستانه فروپاشی کامل زیست‌محیطی
موضع نامشخص ترامپ درباره ارسال تاماهاوک به اوکراین
هشدار شدید چین به آمریکا درباره مسلح کردن تایوان
سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیون پوندی آکسفورد در شرکت‌های غیرقانونی اسرائیل
برنامه فوری روسیه و آمریکا برای پایان جنگ
هماهنگی مصر و فلسطین برای کنفرانس بازسازی غزه
به کارگیری قوطی‌های غذا به‌عنوان تله انفجاری برای مردم گرسنه در غزه
مذاکرات مهم افغانستان و پاکستان در دوحه به زودی آغاز می‌شود
ادعای اردوغان: چشم از اسرائیل برنمی‌داریم
برپایی نماز جمعه در میان ویرانه‌های غزه + تصاویر
موشک تاماهاک چیست و چرا اوکراین بر دریافت آن اصرار دارد؟
آواره شدن ۲۰ هزار خانواده در پی بمباران پاکستان در قندهار
حمله اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان+ فیلم
بازگشایی موقت گذرگاه اسپین‌بولدک
ادامه تخریب خانه‌های مهاجران افغان در کراچی برای دومین روز
ابراز امیدواری ترامپ نسبت به عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل
اتحادیه اروپا: از دیدار ترامپ و پوتین استقبال می‌کنیم به شرط کمک به صلح اوکراین
پایان برجام فرا رسید؛ عصر جدیدی در همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شد
ترکیه برای بازیابی اجساد در غزه وارد عمل شد