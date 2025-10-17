باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد نزال، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که این جنبش قصد دارد کنترل امنیتی غزه را در طول یک دوره انتقالی حفظ کند.

نزال توضیح داد که جنبش حماس خواهان آتش‌بسی بین ۳ تا ۵ سال برای بازسازی نوار غزه است و نه برای آماده شدن برای جنگ آینده.

او گفت که نمی‌تواند خلع سلاح این جنبش را تضمین کند؛ این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده مشکلاتی است که طرح‌های آمریکا برای اطمینان از پایان یافتن جنگ با آن مواجه هستند.

پیش از این نیز، غازی حمد، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین تاکید کرد که این جنبش علیرغم نقض‌های مستمر از سوی رژیم تروریستی اسرائیل، به توافق متعهد است. وی افزود: مقاومت به تعهدات خود عمل می‌کند و تلاش دارد تا مرحله اول [توافق] را طبق برنامه به پایان برسد.

شایان ذکر است که ساعتی پیش نیز جنبش حماس با تاکید بر اینکه خلع سلاح مقاومت در حال حاضر به ناآرامی فراگیر در غزه خواهد انجامید، خواستار انجام تحقیقات فوری و جامع در خصوص آثار شکنجه‌های اشغالگران بر روی پیکر شهدای فلسطینی از نیروهای ویژه گردان‌های القسام شد.

منبع: المیادین