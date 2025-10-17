باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - سالار آقاپور، ملیپوش برجسته فوتسال کشورمان که اخیراً موفق به کسب عنوان «برترین فوتسالیست آسیا» در سال ۲۰۲۵ شده بود، در جریان سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در مسجد مقدس جمکران، جایزه خود را به حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجهالشریف تقدیم کرد.
این جایزه که نماد افتخار فوتسال ایران در عرصه بینالمللی محسوب میشود، قرار است بهزودی در موزه آستان قدس رضوی نگهداری شود تا به عنوان یادبودی از افتخارآفرینی جوانان ایرانی در عرصه ورزش، در معرض دید عموم قرار گیرد.
آقاپور با ۲۴ سال سن، جوانترین فوتسالیست ایرانی است که تاکنون موفق به دریافت این عنوان شده است؛ افتخاری که جایگاه ایران را در سطح فوتسال آسیا بیش از پیش تثبیت میکند. او در فصل گذشته لیگ برتر فوتسال، عضو تیم گهرزمین بود و با عملکرد درخشان خود، نقش مهمی در موفقیتهای تیمی و ملی ایفا کرد.