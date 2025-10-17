رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، ضمن ابراز اطمینان از «پیشرفت عظیم» در حل مناقشه اوکراین، اظهار امیدواری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز جمعه، اطمینان خود را از اینکه روند حل مناقشه در اوکراین به آرامی پیش می‌رود، ابراز کرد.

ترامپ در جریان نشست خود با ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید گفت: این درگیری برای مدتی طولانی ادامه داشته است و من فکر می‌کنم ما در حل آن پیشرفت بزرگی داریم و امروز درباره آن بحث خواهیم کرد. 

رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد چشم‌انداز دستیابی به یک راه‌حل، اظهار داشت که همه چیز خوب پیش می‌رود و اعتماد به نفس خود را نسبت به حل مناقشه ابراز کرد.

دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که نشست برنامه‌ریزی‌شده او با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در مجارستان یک دیدار دوجانبه خواهد بود، اما ولودیمیر زلنسکی در جریان امور خواهد بود.

ترامپ در کاخ سفید گفت: احتمالا این یک نشست دوجانبه خواهد بود، اما زلنسکی در تماس خواهد بود.

رئیس‌جمهور آمریکا، حملات در عمق خاک روسیه را تشدید تنش توصیف کرد، اما گفت که این موضوع را با ولودیمیر زلنسکی بررسی خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خواهان پایان دادن به درگیری در اوکراین است.

دونالد ترامپ در ملاقات با رئیس‌جمهور روسیه، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، را مورد همدردی قرار داد و مجارستان را کشوری امن توصیف کرد.

ترامپ در طول دیدار با زلنسکی در کاخ سفید گفت:  او رئیسی است که ما دوستش داریم، ما ویکتور اوربان را دوست داریم، مجارستان کشوری امن است، او کشورش را با شایستگی اداره کرده است. 

دونالد ترامپ همچنین امروز جمعه اظهار امیدواری کرد که بتواند به درگیری اوکراین بدون نیاز به تأمین موشک‌های تاماهاوک آمریکایی برای کی‌یف پایان دهد.

ترامپ در جریان نشست خود با زلنسکی در کاخ سفید گفت: امیدوارم آنها به آن نیاز نداشته باشند. امیدوارم بتوانیم بدون نگرانی درباره موشک‌های تاماهاوک، به این درگیری پایان دهیم.

منبع: اسپوتنیک

