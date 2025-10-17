باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ترکیه درگیر بزرگترین خشکسالی + فیلم

ترکیه درگیر بزرگترین خشکسالی در نیم قرن اخیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به علت وقوع بزرگترین خشکسالی اخیر ترکیه، در کلان شهرهایی مانند ازمیر، آب جیره‌بندی شده و شهرهای آنکارا و بورساد فقط برای چند روز آب ذخیره دارند.

