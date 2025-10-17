ترکیه درگیر بزرگترین خشکسالی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062e\u0634\u06a9\u0633\u0627\u0644\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u060c \u062f\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0627\u0632\u0645\u06cc\u0631\u060c \u0622\u0628 \u062c\u06cc\u0631\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646\u06a9\u0627\u0631\u0627 \u0648 \u0628\u0648\u0631\u0633\u0627\u062f \u0641\u0642\u0637 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u0622\u0628 \u0630\u062e\u06cc\u0631\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n