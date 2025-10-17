باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد تمامی وسایل نقلیه در آزادراه تهران –شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر(شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا انارک را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر(رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر(شمال به جنوب) حدفاصل وانا تا آب اسک ،محور فیروزکوه مسیر(شمال به جنوب) محدوده گیلاوند گزارش شده است.

وی توضیح داد: ترافیک سنگین در آزادراه رشت - قزوین حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده های ورودی رودبار و شیرین سو،محور قدیم بومهن – تهران محدوده جاجرود را شاهد هستیم.

محرابی نیا بیان کرد: ترافیک سنگین درآزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲ را شاهد هستیم اما تردد روان در محورفیروزکوه ، آزادراه قزوین – رشت ،آزادراه تهران – پردیس و محور قدیم تهران –بومهن مسیر(جنوب به شمال) و آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) گزارش شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و ترافیک نیمه سنگین در محور سلفچگان – قم در برخی از مقاطع را شاهد هستیم.