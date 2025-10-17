سقوط مرگبار هواپیمای سبک در میشیگان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627 \u0633\u0628\u06a9 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u0645\u06cc\u0634\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0633\u0647 \u0633\u0631\u0646\u0634\u06cc\u0646\u0634 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f. \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0648\u0627\u0646\u0648\u0631\u062f\u06cc \u0641\u062f\u0631\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0639\u0644\u062a \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n