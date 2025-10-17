باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سقوط مرگبار هواپیمای سبک در میشیگان + فیلم

یک هواپیما سبک در میشیگان آمریکا سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک هواپیما سبک حوالی شهر اینگام ایالت میشیگان امریکا سقوط کرد و سه سرنشینش جان باختند. اداره هوانوردی فدرال در حال بررسی علت حادثه است. 

