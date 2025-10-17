باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود در کاخ سفید، گفت که آمریکا هرگز «رئیس جمهوری نداشته که حتی یک جنگ را حل کرده باشد».

ترامپ به خبرنگاران گفت: «تا جایی که من می‌دانم، ما هرگز رئیس جمهوری نداشته‌ایم که حتی یک جنگ را حل کرده باشد. بوش جنگ را آغاز کرد. بسیاری از آنها جنگ‌ها را آغاز می‌کنند، اما جنگ‌ها را حل نمی‌کنند.»

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به جنگ اوکراین، گفت: «این شماره نه خواهد بود. من هشت مورد را حل کردم. از جمله خاورمیانه. من جایزه نوبل را دریافت نکردم. البته به آن اهمیتی نمی‌دهم. من فقط به نجات جان انسان‌ها اهمیت می‌دهم».

ترامپ پیش از این نیز مدعی شده بود که به هشت جنگ پایان داده است. او بار‌ها اعلام کرده بود که خواستار جایزه صلح نوبل است و حتی با مقامات نروژی در این خصوص رایزنی کرده بود. با این حال، جایزه امسال به او نرسید و به ماریا کورینا ماچادو، اپوزیسیون دولت کنونی ونزوئلا اهدا شد.

منبع: ایندیپندنت