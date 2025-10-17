باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در اجلاس اخیر وزرای جنبش عدم تعهد که در کامپالا برگزار شد، بیش از ۱۲۰ کشور در به رسمیت شناختن این واقعیت به ایران پیوستند: «قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل فردا ۲۶ مهر منقضی می‌شود، و بدین‌وسیله تمامی محدودیت‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان می‌یابد و ایران از دستورکار این شورا خارج می‌شود.»

وی افزود : ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای من بعد تنها به حقوق و تعهدات خود طبق این پیمان متعهد خواهد بود. این تعهد شامل عدم هرگونه محدودیت در ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان‌ و مطابق با قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: اقدامات غیرقانونی که توسط تعداد انگشت شماری از دولت‌های منزوی دنبال شده، توسط اکثریت قاطع کشورها رد شده است. کسانی که اصرار بر تحریف واقعیت دارند، تنها با ادامه مسیر فعلی خود بیش از پیش منزوی خواهند شد.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد : حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد. حاکمیت قانون، و نه اجبار، باید بر جهان حاکم باشد.