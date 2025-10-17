وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در اجلاس اخیر وزرای جنبش عدم تعهد  که در کامپالا برگزار شد، بیش از ۱۲۰ کشور در به رسمیت شناختن این واقعیت به ایران پیوستند: «قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل فردا ۲۶ مهر منقضی می‌شود، و بدین‌وسیله تمامی محدودیت‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان می‌یابد و ایران از دستورکار این شورا خارج می‌شود.»

 وی افزود : ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای من بعد تنها به حقوق و تعهدات خود طبق این پیمان متعهد خواهد بود. این تعهد شامل عدم هرگونه محدودیت در ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان‌ و مطابق با قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: اقدامات غیرقانونی که توسط تعداد انگشت شماری از دولت‌های منزوی دنبال شده، توسط اکثریت قاطع کشورها رد شده است. کسانی که اصرار بر تحریف واقعیت دارند، تنها با ادامه مسیر فعلی خود بیش از پیش منزوی خواهند شد.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد : حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد. حاکمیت قانون، و نه اجبار، باید بر جهان حاکم باشد.

برچسب ها: قطعنامه 2231 ، شورای امنیت سازمان ملل ، وزیر امور خارجه
خبرهای مرتبط
ایران، روسیه و چین به سازمان ملل درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ نامه می‌نویسند
عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات با کشور‌های آفریقایی
تاکید عراقچی بر گسترش مناسبات ایران و اوگاندا در حوزه‌های اقتصادی و کشاورزی
عراقچی:
ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، باطل است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: ایران تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است
پیکر سردار افشار تشییع شد
حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک غیردولتی اعلام شد
بقائی: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش‌بس است
عارف: ایران اهل مذاکره است ولی در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود
باید قدرت داشت تا دشمن تصور حمله به مرز‌های کشور را نداشته باشد
حماس پای آرمان خود ایستاد/ نمی‌توان بر تعهدات رژیم صهیونیستی حساب کرد
بقائی تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
حضور سازمان انرژی اتمی در بیست و دومین نمایشگاه متافو ۱۴۰۴ تبریز
انتخابات شوراها؛ مشارکت بالا، امنیت ملی و تحولی نو در نظام انتخاباتی
آخرین اخبار
ایران، روسیه و چین به سازمان ملل درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ نامه می‌نویسند
عراقچی : حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد
تا زمانی که نیرو‌های مسلح آمادگی داشته باشد، دشمن توان تعرض نخواهد داشت
انتخابات شوراها؛ مشارکت بالا، امنیت ملی و تحولی نو در نظام انتخاباتی
حضور سازمان انرژی اتمی در بیست و دومین نمایشگاه متافو ۱۴۰۴ تبریز
پیام وزیر کشور در پی درگذشت سردار افشار
پزشکیان: ایران تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است
حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک غیردولتی اعلام شد
باید قدرت داشت تا دشمن تصور حمله به مرز‌های کشور را نداشته باشد
پیکر سردار افشار تشییع شد
حماس پای آرمان خود ایستاد/ نمی‌توان بر تعهدات رژیم صهیونیستی حساب کرد
عارف: ایران اهل مذاکره است ولی در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود
بقائی تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
بقائی: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش‌بس است
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
بیانیه ویژه گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها می‌توان سایر استان‌ها را با تهران هماهنگ کرد/ جبران ساعت کاری پنج‌شنبه در پنج روز دیگر هفته
دیدار وزرای امور خارجه ایران و مالی