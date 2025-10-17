دختران گلف‌باز قمی در المپیاد استعداد‌های برتر کشور در دو بخش انفرادی و تیمی به مدال نقره دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر کشور در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد،استعداد‌های استان قم در دو بخش انفرادی و تیمی خوش درخشیدند.

در بخش انفرادی، هستی سخائی موفق به کسب مدال نقره شد.

 

 

درخشش نقره‌ای دختران گلف‌باز قمی در المپیاد استعداد‌های برتر کشور

در بخش تیمی هم، تیم استان قم نیز رتبه دوم را به دست آورد.

بازیکنان قمی با ترکیب هستی سخائی، فاطمه سعیدی‌فر، سما بشارتی و مبینا سادات طباطبایی و  با سرپرستی سمانه داشیان و مربیگری خانم لطفی و خانم یزدانی‌فرد در این رقابت ها حضور داشتند.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

