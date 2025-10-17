باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دستگیری کلاهبرداران اینترنتی + فیلم

کلاهبرداران اینترنتی در دام پلیس افتادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کلاهبرداری اینترنتی از مردم یازده استان با چاشنی فروش تخفیف دار لوازم خانگی ، پلیس فتا تهران از دستگیری دو نفر در این پرونده خبر داد.

