معاون وزیر خارجه کشورمان خبر داد: ایران، روسیه و چین روز شنبه نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال خواهند کرد تا اعلام کنند که قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان رسیده و کشور‌ها تعهدی نسبت به تحریم‌های مرتبط با آن ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از انجام یک تحرک دیپلماتیک گسترده در آستانه ۱۸ اکتبر، روز پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، خبر داد.

غریب‌آبادی گفت: «در روز‌های اخیر، با توجه به پایان مدت قطعنامه ۲۲۳۱، تلاش کردیم با ریاکاری و دورویی کشور‌های غربی و آمریکا مقابله کنیم و طیف وسیعی از کشور‌ها را با تفسیر حقوقی خود همراه سازیم.»

وی با اشاره به اجلاس وزرای خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد در اوگاندا افزود: «در این نشست بیش از ۱۲۱ کشور عضو تأکید کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر خاتمه می‌یابد. این همراهی گسترده کشور‌های عضو جنبش، بسیار حائز اهمیت است.»

معاون وزیر خارجه همچنین از بیانیه ۲۱ کشور عضو گروه دوستان منشور ملل متحد در نیویورک خبر داد و گفت: «در این بیانیه نیز تصریح شده است که تحریم‌هایی که غرب و آمریکا به‌صورت غیرحقوقی و یک‌جانبه بازگردانده‌اند، فاقد وجاهت حقوقی‌اند و کشور‌های عضو سازمان ملل الزامی برای اجرای آنها ندارند.»

غریب‌آبادی در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود افزود: «بیانیه اخیر وزارت خارجه روسیه نیز بر همین نکته تأکید دارد. علاوه بر آن، فردا ایران، چین و روسیه به‌صورت مشترک نامه‌ای را به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال خواهند کرد تا اعلام کنند که قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان رسیده و کشور‌ها تعهدی نسبت به تحریم‌های مرتبط با آن ندارند.»

وی با بیان اینکه ایران به تلاش‌های خود برای گسترش همراهی بین‌المللی در این زمینه ادامه خواهد داد، تأکید کرد: «هدف ما این است که تفسیر حقوقی درست از پایان قطعنامه و بی‌اعتباری تحریم‌های ادعایی غربی را در سطح جهانی تثبیت کنیم.»

غریب‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر این تحول بر همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و توضیح داد: «تا پیش از این، مدیرکل آژانس هر سه ماه یک‌بار گزارشی درباره اجرای برجام و تعهدات ایران ارائه می‌کرد، اما با پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱، این روند نیز متوقف خواهد شد و مدیرکل آژانس دیگر الزامی برای ارائه چنین گزارش‌هایی به شورای حکام نخواهد داشت.»

