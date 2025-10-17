فرستاده آمریکا قرار است یکشنبه آینده به خاورمیانه سفر و از مصر و اراضی اشغالی برای پیشبرد توافق غزه بازدید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت خبری «آکسیوس» به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع از جزئیات سفر، تأیید کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه واشنگتن، روز یکشنبه آینده برای پیشبرد تلاش‌های مربوط به اجرای توافق با هدف پایان دادن به جنگ غزه، عازم خاورمیانه می‌شود.

به گفته این منبع، پیش‌بینی می‌شود سفر ویتکاف شامل مصر و رژیم تروریستی اسرائیل باشد و احتمالا او در داخل نوار غزه نیز حضور میدانی پیدا کند.

ویتکاف علاوه بر فشار بر جنبش حماس جهت بازگرداندن اجساد بیشتری از اسرای صهیونست که جسدهایشان زیر آوارهای غزه مانده، به تلاش‌های خود برای ایجاد  نیروی بین‌المللی ثبات ادامه خواهد داد؛ نیرویی که طبق برنامه ترامپ، انتظار می‌رود در مناطقی از غزه مستقر شود تا امکان خروج بیشتر نیرو‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل فراهم گردد.

آمریکا ادعا می‌کند که به دنبال آغاز عملیات بازسازی در بخش‌هایی از غزه است که تحت کنترل حماس نیستند. تمرکز ویژه‌ای بر شهر رفح واقع در مرز با مصر وجود دارد، جایی که واشنگتن امیدوار است به الگویی برای نوار غزه در مراحل بعدی تبدیل شود.

این سفر در حالی انجام می‌شود که توافق همچنان شکننده است. تنش‌ها به دلیل اتهامات رژیم تروریستی اسرائیل به حماس مبنی بر کُندی در تحویل اجساد باقی‌مانده اسرا بالا گرفته است و ارتش این رژیم تروریستی بارها توافق را نقض و چندین تن از مردم غزه را به شهادت رسانده است.

منبع: العربیه

 

برچسب ها: آتش بس غزه ، ارتش اسرائیل
خبرهای مرتبط
حماس خواستار آتش‌بس ۳ تا ۵ ساله برای بازسازی غزه است
آنچه نتانیاهو آغاز کرد؛
اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوار جنایات رژیم اشغالگر مدفون شدند
هشدار ایندیپندنت؛ غزه در آستانه فروپاشی کامل زیست‌محیطی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان برجام فرا رسید؛ عصر جدیدی در همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شد
موشک تاماهاک چیست و چرا اوکراین بر دریافت آن اصرار دارد؟
از تاماهاک تا ترس هسته‌ای؛ آیا ترامپ تسلیم تهدید پوتین می‌شود؟
رژیم صهیونیستی «خط زرد» مرگ در غزه ترسیم کرد
برپایی نماز جمعه در میان ویرانه‌های غزه + تصاویر
حماس: اجساد اسرا زیر ۷ طبقه آوار و بمب‌های عمل‌نکرده مدفون شده‌اند
دادگاه کیفری بین‌المللی: احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت معتبر است
برنامه فوری روسیه و آمریکا برای پایان جنگ
اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوار جنایات رژیم اشغالگر مدفون شدند
هشدار شدید چین به آمریکا درباره مسلح کردن تایوان
آخرین اخبار
حماس از پیدا شدن جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر در غزه خبر داد
ترامپ: هیچ رئیس‌جمهور آمریکایی جنگی را تمام نکرده، من هشت جنگ را پایان دادم
ترامپ: پوتین خواهان پایان درگیری‌ها در اوکراین است
حماس خواستار آتش‌بس ۳ تا ۵ ساله برای بازسازی غزه است
اعتراف صهیونیست‌ها به اطلاعات غلط اسرائیل درباره محل اسرا
زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید دیدار کردند
تاریخ تاریک فرانسه؛ سالگرد کشتن صد‌ها الجزایری بدست پلیس پاریس
اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوار جنایات رژیم اشغالگر مدفون شدند
هشدار ایندیپندنت؛ غزه در آستانه فروپاشی کامل زیست‌محیطی
موضع نامشخص ترامپ درباره ارسال تاماهاوک به اوکراین
هشدار شدید چین به آمریکا درباره مسلح کردن تایوان
سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیون پوندی آکسفورد در شرکت‌های غیرقانونی اسرائیل
برنامه فوری روسیه و آمریکا برای پایان جنگ
هماهنگی مصر و فلسطین برای کنفرانس بازسازی غزه
به کارگیری قوطی‌های غذا به‌عنوان تله انفجاری برای مردم گرسنه در غزه
مذاکرات مهم افغانستان و پاکستان در دوحه به زودی آغاز می‌شود
ادعای اردوغان: چشم از اسرائیل برنمی‌داریم
برپایی نماز جمعه در میان ویرانه‌های غزه + تصاویر
موشک تاماهاک چیست و چرا اوکراین بر دریافت آن اصرار دارد؟
آواره شدن ۲۰ هزار خانواده در پی بمباران پاکستان در قندهار
حمله اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان+ فیلم
بازگشایی موقت گذرگاه اسپین‌بولدک
ادامه تخریب خانه‌های مهاجران افغان در کراچی برای دومین روز
ابراز امیدواری ترامپ نسبت به عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل
اتحادیه اروپا: از دیدار ترامپ و پوتین استقبال می‌کنیم به شرط کمک به صلح اوکراین
پایان برجام فرا رسید؛ عصر جدیدی در همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شد
ترکیه برای بازیابی اجساد در غزه وارد عمل شد
رژیم صهیونیستی «خط زرد» مرگ در غزه ترسیم کرد
حماس: اجساد اسرا زیر ۷ طبقه آوار و بمب‌های عمل‌نکرده مدفون شده‌اند
دادگاه کیفری بین‌المللی: احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت معتبر است