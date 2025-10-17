فرستاده آمریکا قرار است یکشنبه آینده به خاورمیانه سفر و از مصر و اراضی اشغالی برای پیشبرد توافق غزه بازدید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبسایت خبری «آکسیوس» به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع از جزئیات سفر، تأیید کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه واشنگتن، روز یکشنبه آینده برای پیشبرد تلاشهای مربوط به اجرای توافق با هدف پایان دادن به جنگ غزه، عازم خاورمیانه میشود.
به گفته این منبع، پیشبینی میشود سفر ویتکاف شامل مصر و رژیم تروریستی اسرائیل باشد و احتمالا او در داخل نوار غزه نیز حضور میدانی پیدا کند.
ویتکاف علاوه بر فشار بر جنبش حماس جهت بازگرداندن اجساد بیشتری از اسرای صهیونست که جسدهایشان زیر آوارهای غزه مانده، به تلاشهای خود برای ایجاد نیروی بینالمللی ثبات ادامه خواهد داد؛ نیرویی که طبق برنامه ترامپ، انتظار میرود در مناطقی از غزه مستقر شود تا امکان خروج بیشتر نیروهای ارتش رژیم تروریستی اسرائیل فراهم گردد.
آمریکا ادعا میکند که به دنبال آغاز عملیات بازسازی در بخشهایی از غزه است که تحت کنترل حماس نیستند. تمرکز ویژهای بر شهر رفح واقع در مرز با مصر وجود دارد، جایی که واشنگتن امیدوار است به الگویی برای نوار غزه در مراحل بعدی تبدیل شود.
این سفر در حالی انجام میشود که توافق همچنان شکننده است. تنشها به دلیل اتهامات رژیم تروریستی اسرائیل به حماس مبنی بر کُندی در تحویل اجساد باقیمانده اسرا بالا گرفته است و ارتش این رژیم تروریستی بارها توافق را نقض و چندین تن از مردم غزه را به شهادت رسانده است.
منبع: العربیه