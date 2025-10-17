هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان معتقد است که حق این تیم برابر استقلال شکست نبوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد فخرالدینی، هافبک مس رفسنجان پس از شکست این تیم برابر استقلال در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، با بیان اینکه بازی متعادلی بود، گفت: بازی برابری بود و حداقل نتیجه‌ای که حق‌مان بود مساوی بود. با این حال به استقلال تبریک می‌گویم که توانستند در این دیدار برنده باشند.

وی درباره تشویق خودش از سوی هواداران استقلال هم اظهار داشت: در حال حاضر مقابل هر تیمی بازی کنم تیم قبلی من است. تماشاگران استقلال لطف داشتند و از آنها تشکر می‌کنم.

هافبک تیم فوتبال مس درباره نتایح ضعیف مس هم یادآور شد: یکی از آخرین تیم‌هایی بودیم که بسته شد و بازیکنان دور هم جمع شدند و زمان کافی را برای هماهنگی از دست دادیم ولی نتایج خوبی در بازی‌های آینده خواهیم گرفت. البته امروز هم حق ما شکست نبود.

فخرالدینی درباره اینکه با توجه به نتایج ضعیف مس به رسول خطیبی اولتیماتوم داده شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به خبر‌هایی که داریم، چنین مسئله‌ای نیست. از ابتدای فصل تیم را به حاشیه بردند. در تمامی تیم‌ها بازیکنان را کنار می‌گذارند و جابه‌جا می‌شوند. بودجه ما پایین است و قرارداد‌های ما خیلی بالا نیست. یکی می‌گفت مربی و یکی می‌گفت بازیکنان این‌جوری هستند.

وی افزود: یکی می‌گفت پسرش را آورده و دیگری می‌گفت برادرش را آورده است. درباره کیفیت بازی پسر خطیبی هم باید بگویم من مربی نیستم، اما در بین جوانان از بقیه بهتر بازی می‌کند.

برچسب ها: مس رفسنجان ، لیگ برنر فوتبال ، استقلال تهران
