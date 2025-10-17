شاخه نظامی حماس اعلام کرد که جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر در غزه پیدا شده و امشب تحویل داده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را در غزه پیدا کرده است.

در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر شد، بدون اشاره به محل پیدا شدن جسد، آمده است که حماس ساعت ۱۱ امشب به وقت محلی آن را تحویل خواهند داد.

حماس این هفته به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس، ۲۰ اسیر اسرائیلی را که زنده بودند به صلیب سرخ تحویل داد. این گروه پیش از توافق نیز اعلام کرده بود که ۲۸ اسیر دیگر که در حملات خود اشغالگران کشته شده‌اند، ممکن است زیر آوار باشند و یافتن اجساد آنها به راحتی ممکن نخواهد بود.

اخیرا رژیم اسرائیل تهدید کرده است که در صورت پیدا نشدن اجساد این اسرا، نسل‌کشی را از سر خواهد گرفت.

اعتقاد بر این است که برخی از اجساد زیر انبوهی از آوار ایجاد شده توسط بمباران اسرائیل دفن شده‌اند که نیاز به ماشین‌آلات سنگین و فناوری پیشرفته اسکن دارد. افزون بر این، بسیاری از رزمندگان مقاومت که از محل اسرا محافظت یا آنها را ثبت می‌کردند، در حملات اسرائیل به شهادت رسیدند و اطلاعات حیاتی همراه با آنان از دست رفته است. به همین دلیل، دسترسی به این اسرا بسیار دشوار خواهد بود.

ترکیه امروز تعدادی از امدادگران خود را برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی به نوار غزه اعزام کرد.

در همین حال، حماس در بیانیه‌ای، ضمن مقصر دانستن رژیم اسرائیل، اعلام کرد: «اشغالگران این واقعیت را ایجاد کرد‌اند. تونل‌ها و خانه‌هایی را که اسرا در آنها قرار داشتند، نابود کرده و اکنون دیگران را به خاطر عواقب بمباران خود سرزنش می‌کند».

منبع: الجزیره