شاخه نظامی حماس اعلام کرد که جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر در غزه پیدا شده و امشب تحویل داده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را در غزه پیدا کرده است. 

در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر شد، بدون اشاره به محل پیدا شدن جسد، آمده است که حماس ساعت ۱۱ امشب به وقت محلی آن را تحویل خواهند داد.

حماس این هفته به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس، ۲۰ اسیر اسرائیلی را که زنده بودند به صلیب سرخ تحویل داد. این گروه پیش از توافق نیز اعلام کرده بود که ۲۸ اسیر دیگر که در حملات خود اشغالگران کشته شده‌اند، ممکن است زیر آوار باشند و یافتن اجساد آنها به راحتی ممکن نخواهد بود.

اخیرا رژیم اسرائیل تهدید کرده است که در صورت پیدا نشدن اجساد این اسرا، نسل‌کشی را از سر خواهد گرفت.

 اعتقاد بر این است که برخی از اجساد زیر انبوهی از آوار ایجاد شده توسط بمباران اسرائیل دفن شده‌اند که نیاز به ماشین‌آلات سنگین و فناوری پیشرفته اسکن دارد. افزون بر این، بسیاری از رزمندگان مقاومت که از محل اسرا محافظت یا آنها را ثبت می‌کردند، در حملات اسرائیل به شهادت رسیدند و اطلاعات حیاتی همراه با آنان از دست رفته است. به همین دلیل، دسترسی به این اسرا بسیار دشوار خواهد بود.

ترکیه امروز تعدادی از امدادگران خود را برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی به نوار غزه اعزام کرد. 

در همین حال، حماس در بیانیه‌ای، ضمن مقصر دانستن رژیم اسرائیل، اعلام کرد: «اشغالگران این واقعیت را ایجاد کرد‌اند. تونل‌ها و خانه‌هایی را که اسرا در آنها قرار داشتند، نابود کرده و اکنون دیگران را به خاطر عواقب بمباران خود سرزنش می‌کند».

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، القسام ، اسیر اسراییلی
خبرهای مرتبط
روایت تکان‌دهنده اسیر آزاده فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
ادعای اردوغان: چشم از اسرائیل برنمی‌داریم
آنچه نتانیاهو آغاز کرد؛
اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوار جنایات رژیم اشغالگر مدفون شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان برجام فرا رسید؛ عصر جدیدی در همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شد
موشک تاماهاک چیست و چرا اوکراین بر دریافت آن اصرار دارد؟
از تاماهاک تا ترس هسته‌ای؛ آیا ترامپ تسلیم تهدید پوتین می‌شود؟
رژیم صهیونیستی «خط زرد» مرگ در غزه ترسیم کرد
برپایی نماز جمعه در میان ویرانه‌های غزه + تصاویر
حماس: اجساد اسرا زیر ۷ طبقه آوار و بمب‌های عمل‌نکرده مدفون شده‌اند
دادگاه کیفری بین‌المللی: احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت معتبر است
برنامه فوری روسیه و آمریکا برای پایان جنگ
اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوار جنایات رژیم اشغالگر مدفون شدند
هشدار شدید چین به آمریکا درباره مسلح کردن تایوان
آخرین اخبار
حماس از پیدا شدن جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر در غزه خبر داد
ترامپ: هیچ رئیس‌جمهور آمریکایی جنگی را تمام نکرده، من هشت جنگ را پایان دادم
ترامپ: پوتین خواهان پایان درگیری‌ها در اوکراین است
حماس خواستار آتش‌بس ۳ تا ۵ ساله برای بازسازی غزه است
اعتراف صهیونیست‌ها به اطلاعات غلط اسرائیل درباره محل اسرا
زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید دیدار کردند
تاریخ تاریک فرانسه؛ سالگرد کشتن صد‌ها الجزایری بدست پلیس پاریس
اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوار جنایات رژیم اشغالگر مدفون شدند
هشدار ایندیپندنت؛ غزه در آستانه فروپاشی کامل زیست‌محیطی
موضع نامشخص ترامپ درباره ارسال تاماهاوک به اوکراین
هشدار شدید چین به آمریکا درباره مسلح کردن تایوان
سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیون پوندی آکسفورد در شرکت‌های غیرقانونی اسرائیل
برنامه فوری روسیه و آمریکا برای پایان جنگ
هماهنگی مصر و فلسطین برای کنفرانس بازسازی غزه
به کارگیری قوطی‌های غذا به‌عنوان تله انفجاری برای مردم گرسنه در غزه
مذاکرات مهم افغانستان و پاکستان در دوحه به زودی آغاز می‌شود
ادعای اردوغان: چشم از اسرائیل برنمی‌داریم
برپایی نماز جمعه در میان ویرانه‌های غزه + تصاویر
موشک تاماهاک چیست و چرا اوکراین بر دریافت آن اصرار دارد؟
آواره شدن ۲۰ هزار خانواده در پی بمباران پاکستان در قندهار
حمله اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان+ فیلم
بازگشایی موقت گذرگاه اسپین‌بولدک
ادامه تخریب خانه‌های مهاجران افغان در کراچی برای دومین روز
ابراز امیدواری ترامپ نسبت به عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل
اتحادیه اروپا: از دیدار ترامپ و پوتین استقبال می‌کنیم به شرط کمک به صلح اوکراین
پایان برجام فرا رسید؛ عصر جدیدی در همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شد
ترکیه برای بازیابی اجساد در غزه وارد عمل شد
رژیم صهیونیستی «خط زرد» مرگ در غزه ترسیم کرد
حماس: اجساد اسرا زیر ۷ طبقه آوار و بمب‌های عمل‌نکرده مدفون شده‌اند
دادگاه کیفری بین‌المللی: احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت معتبر است