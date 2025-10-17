در پی یک حمله هوایی پاکستان به ولایت مرزی پکتیکا در غرب افغانستان، ۱۰ غیرنظامی از جمله دو کودک کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام در بیمارستان منطقه‌ای پکتیکا به خبرگزاری «فرانس پرس» گزارش داد که عصر جمعه، ۱۰ غیرنظامی کشته و ۱۲ نفر دیگر در پی حمله هوایی پاکستان به یک ولایت مرزی در غرب افغانستان زخمی شدند.

این منبع به این خبرگزاری اشاره کرد که ۱۰ غیرنظامی کشته و ۱۲ نفر دیگر در حمله هوایی به منطقه ارغون زخمی شدند و توضیح داد که دو کودک نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

پیش‌تر امروز، خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع امنیتی گزارش داده بود که ۷ سرباز پاکستانی در یک حمله انتحاری نزدیک مرز افغانستان کشته شده‌اند.

همچنین، بخش روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه‌ای فاش کرد که عملیاتی را علیه حرکت «تحریک طالبان پاکستان» بین ۱۳ تا ۱۵ اکتبر اجرا کرده است. در این بیانیه آمده است که: ۱۸ شبه‌نظامی در منطقه اسپین وام، ۸ نفر در وزیرستان جنوبی و ۸ نفر دیگر در منطقه بانو کشته شدند.

این هفته، مرز افغانستان و پاکستان شاهد یکی از خونین‌ترین رویارویی‌های نظامی دو دهه اخیر بین دو کشور بود. این درگیری‌ها پس از حملات پنجشنبه هفته گذشته در کابل، پایتخت افغانستان و استان مرزی پکتیکا رخ داد. طالبان پاکستان را به انجام حمله‌ای «بی‌سابقه، خشونت‌آمیز و قابل سرزنش» به اهدافی در کابل و پاتیکا متهم کرد.

اسلام آباد رسماً مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اما در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جمعه، احمد شریف چودری، یک مقام نظامی پاکستان، گفت که «شواهدی» وجود دارد که «افغانستان به عنوان پایگاه عملیاتی برای انجام تروریسم در پاکستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

منبع: النشره