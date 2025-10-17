بانوی کاتاروی ایران با درخشش در مسابقات پاریس، سهمیه مسابقات جهانی را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین مرحله رقابتهای کسب سهمیه قهرمانی جهان که از صبح امروز (۲۵ مهرماه) در شهر پاریس فرانسه آغاز شده، فاطمه صادقی درخشان ظاهر شد و با سه پیروزی متوالی برابر کاتاروهایی از کرهجنوبی، مونتهنگرو و اتریش از مرحله گروهی صعود کرد.
او در مرحله حذفی به مصاف هویی هوسان چن از چینتایپه رفت و در دیداری حساس و نزدیک، با کسب امتیاز ۴۰.۳ در مقابل ۳۸.۸ حریف خود، پیروز میدان شد تا سهمیه حضور در رقابتهای قهرمانی جهان را به دست آورد و هشتمین سهمیه تیم ملی ایران را ثبت کند.
بر اساس اعلام فدراسیون جهانی کاراته، تنها ۶ ورزشکار از طریق این مرحله میتوانند مجوز حضور در مسابقات جهانی را کسب کنند.
در بخش مردان، محمدصدرا شیدزی حریفانی از پورتوریکو، سنگال و اتریش را پشت سر گذاشت و به عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد.
شیدزی در این مرحله به مصاف جور اسلوگا از اسلوونی رفت و امتیاز ۳۸.۷ را بدست آورد و در مقابل جوری اسلوگا امتیاز ۴۰.۵ را گرفت تا برنده تاتامی باشد و شیدزی سهمیه رقابتهای قهرمانی جهان را با این نتیجه از دست داد.
گفتنی است، پیش از صادقی، ۷ کاراتهکای شایسته کشورمان موفق به کسب سهمیه رقابتهای قهرمانی جهان در مصر شدهاند.