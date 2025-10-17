بانوی کاتاروی ایران با درخشش در مسابقات پاریس، سهمیه مسابقات جهانی را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین مرحله رقابت‌های کسب سهمیه قهرمانی جهان که از صبح امروز (۲۵ مهرماه) در شهر پاریس فرانسه آغاز شده، فاطمه صادقی درخشان ظاهر شد و با سه پیروزی متوالی برابر کاتارو‌هایی از کره‌جنوبی، مونته‌نگرو و اتریش از مرحله گروهی صعود کرد.

او در مرحله حذفی به مصاف هویی هوسان چن از چین‌تایپه رفت و در دیداری حساس و نزدیک، با کسب امتیاز ۴۰.۳ در مقابل ۳۸.۸ حریف خود، پیروز میدان شد تا سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را به دست آورد و هشتمین سهمیه تیم ملی ایران را ثبت کند.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی کاراته، تنها ۶ ورزشکار از طریق این مرحله می‌توانند مجوز حضور در مسابقات جهانی را کسب کنند.

در بخش مردان، محمدصدرا شیدزی حریفانی از پورتوریکو، سنگال و اتریش را پشت سر گذاشت و به عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد.

شیدزی در این مرحله به مصاف جور اسلوگا از اسلوونی رفت و امتیاز ۳۸.۷ را بدست آورد و در مقابل جوری اسلوگا امتیاز ۴۰.۵ را گرفت تا برنده تاتامی باشد و شیدزی سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان را با این نتیجه از دست داد.

گفتنی است، پیش از صادقی، ۷ کاراته‌کای شایسته کشورمان موفق به کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان در مصر شده‌اند.

برچسب ها: مسابقات جهانی کاراته ، کاراته بانوان
خبرهای مرتبط
اباذری مسافر مسابقات جهانی کاراته شد
تیم ملی کاراته راهی فرانسه شد
پایان کار گلشاد‌نژاد بدون مدال در چنگدو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
استقلال ۱ - ۰ مس رفسنجان/ پایان روزهای تلخ آبی پوشان پایتخت با شلیک سه امتیازی آسانی
قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری
پاتریس کارترون به پرسپولیس نزدیک شد!
درگذشت کشتی گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین
آشتی هواداران استقلال با آقاسی
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تیم ملی گلبال قاطعانه استرالیا را شکست داد
آخرین اخبار
فخرالدینی: حق‌مان مساوی بود/ پسر خطیبی از بازیکنان جوان مس بهتر است
تساوی اتحاد کلبا و شباب الاهلی؛ نبرد لژیونر‌های ایرانی در امارات برنده نداشت
استقلال خوزستان ۰ - ۲ سپاهان/ زردپوشان به نیمه بالایی جدول صعود کردند
سپاهان به جمع مدعیان بازگشت
توقف الاتحاد در نخستین حضور کونسیسائو
ساپینتو: به باخت عادت نداریم/ فکر نکنید رئال مادرید هستیم
مربی مس رفسنجان: از استقلال بهتر بودیم!
بازید مسئولان فدراسیون همبستگی کشور‌های اسلامی از امکانات ورزشی دانشگاه آزاد
آشتی هواداران استقلال با آقاسی
قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری
پنجمین شکست پیاپی تیم مجیدی
گل گهر ۲ - ۰ چادرملو/ شاگردان تارتار به صدر جدول رسیدند
از مذاکره با مربیان خارجی اطلاعی ندارم/ اولتیماتومی از سوی مدیران پرسپولیس دریافت نکرده‌ام
درگذشت کشتی گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین
ممنوعیت هواداران تیم اسرائیلی از ورود به بیرمنگام/ نخست وزیر انگلیس وارد میدان شد
استقلال ۱ - ۰ مس رفسنجان/ پایان روزهای تلخ آبی پوشان پایتخت با شلیک سه امتیازی آسانی
پاتریس کارترون به پرسپولیس نزدیک شد!
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
تیم ملی گلبال قاطعانه استرالیا را شکست داد
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
رقبای جهانی کاراته کا‌های ایران مشخص شدند