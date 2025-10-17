باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو حیدری، مربی استقلال پس از پیروزی این تیم برابر مس رفسنجان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، گفت: خوشحالیم که امشب پیروز شدیم و امیدواریم این برد شروعی برای روز‌های خوب استقلال باشد.

وی درباره تاثیر بازگشت ریکاردو ساپینتو به نیمکت و شادی زیاد او پس از پایان بازی، اظهار داشت: ساپینتو سرمربی است و باید لب خط باشد و دوست داشتیم زود برگردد. ساپینتو خیلی احساساتی است و شادی زیادش به این دلیل بود که در لیگ امسال برای اولین بار روی نیمکت نشست. من به ساپینتو گفتم که ما دیروز وقتی شما در نشست خبری گفتی برنده می‌شویم، این بازی را بردیم.

حیدری درباره اینکه به نظر می‌رسد تعطیلات فیفادی برای استقلال خوش‌یمن بود، تصریح کرد: روند قبل از فیفادی را در تعطیلات ادامه دادیم و حتی یک روز کمتر از بقیه تیم‌ها تمرین کردیم. بازی به بازی بهتر خواهیم شد. احتیاج داریم که بازیکنان داخلی و خارجی کنار هم بازی کنند و هماهنگ‌تر شوند. الان این هماهنگی بهتر شده است ولی به دلیل بازیکنان خوبی که داریم، می‌توانیم هماهنگ‌تر از این باشیم.

وی درباره انتقاد‌ها از عملکرد ضعیف موسی جنپو، گفت: جنپو بازیکن بزرگی بوده و باید هماهنگ‌تر شود؛ معتقدم عملکرد او بهتر خواهد شد. امروز هم وقتی وارد زمین شد، به تیم کمک کرد و با توجه به اینکه تیم زیر فشار بود، به بازیکنان کمک کرد.

حیدری در ادامه درباره مصدومیت سامان فلاح یادآور شد: ضربه‌ای به ران پای فلاح خورد و او نتوانست به بازی ادامه بدهد. فکر نمی‌کنم مصدومیتش جدی باشد.

مربی استقلال درباره اینکه به نظر می‌رسد ارتباط ساپینتو و عارف آقاسی بهتر شده است، خاطرنشان کرد: مراسم شامی که به خاطر تولد ساپینتو برگزار کردیم، بیشتر به خاطر این بود که بازیکنان دور هم جمع شوند و نشان بدهیم که بازیکنان داخلی و خارجی یکدل هستند و یکی هستند. در آن مراسم بهانه‌ای شد که اگر کدورتی بود، برطرف شود.

حیدری در واکنش به برگزاری دربی در شیراز هم گفت: در این باره خیلی خبر ندارم، پرسپولیس میزبان است و باید آنها تصمیم بگیرند. دربی هر جا باشد برای ما فرقی ندارد، چون هواداران ما می‌آیند.

وی در پایان درباره صحبت‌هایش در نشست خبری یکی از مسابقات قبلی استقلال که شائبه کنایه به مربی پرسپولیس از آن برداشت شد، گفت: صحبتی درباره آقای کریم باقری انجام دادم که باعث سوء‌تفاهم شد. آقا کریم بزرگ ما هستند و من هیچ‌وقت بی‌احترامی نمی‌کنم. اگر گفتم که دوربین دنبال من نمی‌آید به خاطر کار‌هایی است که انجام می‌دهم. آقا کریم بزرگ همه و یکی از اسطوره‌های فوتبال ماست که آبی و قرمز ندارد و استقلالی‌ها هم او را دوست دارند.