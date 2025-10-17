مربی تیم فوتبال استقلال معتقد است برد امشب این تیم برابر مس شروعی برای روز‌های خوب استقلال خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو حیدری، مربی استقلال پس از پیروزی این تیم برابر مس رفسنجان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، گفت: خوشحالیم که امشب پیروز شدیم و امیدواریم این برد شروعی برای روز‌های خوب استقلال باشد.

وی درباره تاثیر بازگشت ریکاردو ساپینتو به نیمکت و شادی زیاد او پس از پایان بازی، اظهار داشت: ساپینتو سرمربی است و باید لب خط باشد و دوست داشتیم زود برگردد. ساپینتو خیلی احساساتی است و شادی زیادش به این دلیل بود که در لیگ امسال برای اولین بار روی نیمکت نشست. من به ساپینتو گفتم که ما دیروز وقتی شما در نشست خبری گفتی برنده می‌شویم، این بازی را بردیم.

حیدری درباره اینکه به نظر می‌رسد تعطیلات فیفادی برای استقلال خوش‌یمن بود، تصریح کرد: روند قبل از فیفادی را در تعطیلات ادامه دادیم و حتی یک روز کمتر از بقیه تیم‌ها تمرین کردیم. بازی به بازی بهتر خواهیم شد. احتیاج داریم که بازیکنان داخلی و خارجی کنار هم بازی کنند و هماهنگ‌تر شوند. الان این هماهنگی بهتر شده است ولی به دلیل بازیکنان خوبی که داریم، می‌توانیم هماهنگ‌تر از این باشیم.

وی درباره انتقاد‌ها از عملکرد ضعیف موسی جنپو، گفت: جنپو بازیکن بزرگی بوده و باید هماهنگ‌تر شود؛ معتقدم عملکرد او بهتر خواهد شد. امروز هم وقتی وارد زمین شد، به تیم کمک کرد و با توجه به اینکه تیم زیر فشار بود، به بازیکنان کمک کرد.

حیدری در ادامه درباره مصدومیت سامان فلاح یادآور شد: ضربه‌ای به ران پای فلاح خورد و او نتوانست به بازی ادامه بدهد. فکر نمی‌کنم مصدومیتش جدی باشد.

مربی استقلال درباره اینکه به نظر می‌رسد ارتباط ساپینتو و عارف آقاسی بهتر شده است، خاطرنشان کرد: مراسم شامی که به خاطر تولد ساپینتو برگزار کردیم، بیشتر به خاطر این بود که بازیکنان دور هم جمع شوند و نشان بدهیم که بازیکنان داخلی و خارجی یکدل هستند و یکی هستند. در آن مراسم بهانه‌ای شد که اگر کدورتی بود، برطرف شود.

حیدری در واکنش به برگزاری دربی در شیراز هم گفت: در این باره خیلی خبر ندارم، پرسپولیس میزبان است و باید آنها تصمیم بگیرند. دربی هر جا باشد برای ما فرقی ندارد، چون هواداران ما می‌آیند.

وی در پایان درباره صحبت‌هایش در نشست خبری یکی از مسابقات قبلی استقلال که شائبه کنایه به مربی پرسپولیس از آن برداشت شد، گفت: صحبتی درباره آقای کریم باقری انجام دادم که باعث سوء‌تفاهم شد. آقا کریم بزرگ ما هستند و من هیچ‌وقت بی‌احترامی نمی‌کنم. اگر گفتم که دوربین دنبال من نمی‌آید به خاطر کار‌هایی است که انجام می‌دهم. آقا کریم بزرگ همه و یکی از اسطوره‌های فوتبال ماست که آبی و قرمز ندارد و استقلالی‌ها هم او را دوست دارند.

برچسب ها: استقلال تهران ، مس رفسنجان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
فخرالدینی: حق‌مان مساوی بود/ پسر خطیبی از بازیکنان جوان مس بهتر است
لیگ برتر فوتبال؛
استقلال خوزستان ۰ - ۲ سپاهان/ زردپوشان به نیمه بالایی جدول صعود کردند
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
استقلال ۱ - ۰ مس رفسنجان/ پایان روزهای تلخ آبی پوشان پایتخت با شلیک سه امتیازی آسانی
قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری
پاتریس کارترون به پرسپولیس نزدیک شد!
درگذشت کشتی گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین
آشتی هواداران استقلال با آقاسی
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تیم ملی گلبال قاطعانه استرالیا را شکست داد
آخرین اخبار
فخرالدینی: حق‌مان مساوی بود/ پسر خطیبی از بازیکنان جوان مس بهتر است
تساوی اتحاد کلبا و شباب الاهلی؛ نبرد لژیونر‌های ایرانی در امارات برنده نداشت
استقلال خوزستان ۰ - ۲ سپاهان/ زردپوشان به نیمه بالایی جدول صعود کردند
سپاهان به جمع مدعیان بازگشت
توقف الاتحاد در نخستین حضور کونسیسائو
ساپینتو: به باخت عادت نداریم/ فکر نکنید رئال مادرید هستیم
مربی مس رفسنجان: از استقلال بهتر بودیم!
بازید مسئولان فدراسیون همبستگی کشور‌های اسلامی از امکانات ورزشی دانشگاه آزاد
آشتی هواداران استقلال با آقاسی
قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری
پنجمین شکست پیاپی تیم مجیدی
گل گهر ۲ - ۰ چادرملو/ شاگردان تارتار به صدر جدول رسیدند
از مذاکره با مربیان خارجی اطلاعی ندارم/ اولتیماتومی از سوی مدیران پرسپولیس دریافت نکرده‌ام
درگذشت کشتی گیر ۱۸ ساله گیلانی در حین تمرین
ممنوعیت هواداران تیم اسرائیلی از ورود به بیرمنگام/ نخست وزیر انگلیس وارد میدان شد
استقلال ۱ - ۰ مس رفسنجان/ پایان روزهای تلخ آبی پوشان پایتخت با شلیک سه امتیازی آسانی
پاتریس کارترون به پرسپولیس نزدیک شد!
ترکیب استقلال و مس رفسنجان/ ادامه نیمکت‌نشینی آدان و رضاییان
تیم ملی گلبال قاطعانه استرالیا را شکست داد
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
صعود آرژانتین و رده ۲۱ ایران در جدیدترین رنکینگ فیفا
عزیزی: واگذاری مجموعه تنیس استقلال با قوانین بالادستی مغایرت دارد
تحقیقات یوفا درباره تخلفات یوونتوس آغاز شد
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
فران تورس به بازی مقابل خیرونا نمی‌رسد
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
رقبای جهانی کاراته کا‌های ایران مشخص شدند