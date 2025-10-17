سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از وقوع سانحه رانندگی در محور نوردوز - خداآفرین که ۲ کشته و ۸ مصدوم بر جای گذاشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌وحید شادی‌نیا گفت:حادثه رانندگی در نزدیکی پاسگاه صداقت محور نوردوز- خداآفرین بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری MVM با یک دستگاه پژو ۴۰۵ رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از گزارش حادثه پنج دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به همراه نیرو‌های آتش‌نشانی نوردوز به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه متاسفانه دو نفر در صحنه جان باختند و هشت نفر دیگر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط نیرو‌های امدادی به بیمارستان دکتر ساجدی منتقل شدند.

وی در پایان از همکاری نیرو‌های مرزبانی، پلیس راه، آتش‌نشانی منطقه آزاد، اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر در عملیات امدادرسانی این حادثه خبر داد.

منبع:ایسنا