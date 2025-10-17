باشگاه خبرنگاران جوان- منابع خبری گزارش دادند پهپادهای ارتش پاکستان به شهرستان ارگون در ولایت پکتیکا حمله کرده‌اند. در این حملات هوایی که امشب صورت گرفت، دستکم شش نفر جان باختند و هفت نفر دیگر زخمی شدند. در میان جانباختگان، حضور دو کودک تأیید شده است.

بر اساس گزارش دیگری از فدراسیون کریکت افغانستان، در پی این حملات، هشت بازیکن تیم‌های محلی کریکت که پس از پایان رقابت‌های دوستانه در حال بازگشت به شهرستان ارگون بودند، جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر زخمی شدند. گفته می‌شود حملات اخیر پاکستان در نواحی مرزی پکتیکا و خوست طی روزهای گذشته افزایش یافته است.

در واکنش به این حملات، منابع محلی از آغاز حملات انتقام‌جویانه نیروهای طالبان به مواضع ارتش پاکستان در امتداد خط دیورند خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، درگیری‌های شدید مرزی با استفاده از سلاح‌های سنگین از چندین محور آغاز شده و ساعاتی ادامه داشته است. همچنین فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای طالبان در منطقه اسپین‌بولدک در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

تاکنون مقامات رسمی دو طرف طالبان و پاکستان، هیچ واکنش یا اظهارنظری درباره این حملات و درگیری‌ها ارائه نداده‌اند و از تلفات دقیق درگیری‌های مرزی نیز گزارشی منتشر نشده است.