شاهزاده اندرو که مجددا به دلیل رسوایی‌های خود به اخبار بازگشته، از عنوان «دوک یورک» و دیگر افتخارات سلطنتی خود کناره‌گیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شاهزاده اندرو، برادر پادشاه انگلیس امشب اعلام کرد که از عنوان سلطنتی «دوک یورک» و سایر افتخارات سلطنتی خود صرف نظر می‌کند. این اعلامیه در حالی صادر شد که دوستی این عضو خاندان سلطنتی با «جفری اپستین» مجرم جنسی و قاچاقچی انسان دوباره به تیتر خبر‌ها بازگشته است.

اندرو همچنین نشان «گارتر» را نیز لغو خواهد کرد، به این معنی که تنها عنوان باقی مانده برای او عنوان شاهزاده خواهد بود که به دلیل فرزند ملکه بودن، قابل حذف نیست.

نشان گارتر یکی از بالاترین و قدیمی‌ترین نشان‌های شوالیه‌ای انگلیس است که به اعضای خانواده سلطنتی، اشراف و مقامات برجسته کشوری اهدا می‌شود. 

اندرو در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از «گفت‌و‌گو» با پادشاه و دیگر اعضای خانواده سلطنتی، به این نتیجه رسیده‌اند که «اتهامات مداوم» علیه او می‌تواند توجهات به پادشاه و دیگر اعضای خاندان را منحرف کند. 

این توافق پس از جلسات سطح بالا در کاخ باکینگهام حاصل شد، زیرا گفته می‌شد که دستیاران سرانجام به «نقطه بحرانی» رسیده‌اند. در ماه‌های اخیر، گزارش‌ها حاکی از آن بود که گزارش‌های مداوم درباره رسوایی‌های اندرو و ارتباط او با پرونده اپستین، باعث ایجاد «خطر جدی» برای اعتبار سلطنت انگلیس شده است.

در سال ۲۰۱۹ شاهزاده اندرو متهم شد که با واسطه‌گری «جفری اپستین» با یک دختر نوجوان ۱۷ ساله ارتباط نامشروع داشته‌است. این دختر که «ویرجینیا جوفری» نام داشت، آوریل امسال در سن ۴۱ سالگی خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. روزنامه گاردین این هفته گزینه‌هایی از خاطرات این زن را منتشر کرده که ابعاد جدیدی از انحرافات شاهزاده انگلیس را برملا می‌کند.

منبع: گاردین/ رویترز

برچسب ها: جفری اپستین ، شاهزاده اندرو ، انگلیس
