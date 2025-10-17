باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - طلایی رئیس هیئتمدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و مدیران تعاون روستایی استان با محوریت بررسی راهکارهای ایجاد روستا بازار در استان و تامین میوه شب عید با تاکید بر ضرورت گسترش بازارهای محلی روستایی و تقویت نظام عرضه مستقیم محصولات کشاورزی گفت: با هدف تنظیم بازار، کاهش فاصله تولید تا مصرف و ارتقای سهم کشاورزان در زنجیره ارزش، ایجاد یک روستا بازار بزرگ در شهر تبریز در دستور کار قرار گرفته و با همکاری اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی آذربایجان شرقی و مشارکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان به اجرا درخواهد آمد.
وی افزود: روستا بازار تبریز میتواند بهعنوان الگوی ملی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و فرآوردههای محلی روستایی مطرح و ضمن ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان، موجب کاهش هزینههای معیشتی شهروندان و افزایش دسترسی مردم به مواد غذایی با کیفیت شود.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین از تخصیص ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای تامین و توزیع مناسب میوه شب عید در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: از این میزان ۴۰۰ میلیارد ریال به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و ۲۰۰ میلیارد ریال به اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان به عنوان مباشران خرید اختصاص یافته تا تامین، ذخیرهسازی و توزیع میوه شب عید با مدیریت دقیق، نظارت موثر و رعایت حقوق مصرفکنندگان انجام گیرد.
شهرام شفیعی رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی هم گفت: آذربایجان شرقی با ظرفیت بالای تولید محصولات متنوع باغی و زراعی آمادگی دارد با اجرای طرح روستا بازارها، شبکهای گسترده از بازارهای محلی و منطقهای ایجاد کرده و تبریز به عنوان مرکز این شبکه نقش محوری در تنظیم بازار شمال غرب کشور ایفا کند.
گفتنی است در این نشست که در محل سازمان تعاون روستایی استان با حضور جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو مجموعه برگزار شد موضوع ساماندهی شبکه توزیع محصولات کشاورزی، کاهش واسطهگری و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.