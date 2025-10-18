کیخا اعلام کرد که اگرچه طرح فصل دوم «سوجان» نوشته شده، ولی یکسری اشکالات داشت که درخواست اصلاح دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی درباره اراده سازمان صداوسیما در فصل دوم‌سازی سریال‌های مورد اقبال مخاطبان گفت: اگرچه طرح فصل دوم «سوجان» نوشته شده، ولی یکسری اشکالات داشت که درخواست اصلاح دادیم. بنظر می‌رسد که این سریال به فصل دوم برسد. سریال «شیرعلی مردان‌خان» امتداد سریال «بانوی سردار» است، که می‌توان به نوعی ادامه آن سریال قلمداد کرد. واقعیت این است که اراده ما برای فصل دوم‌سازی سایر سریال‌ها وجود دارد. مثلاً آخرین سریالی که با حمایت سیما فیلم ساخته شد، «بادار» بود، که بنظر می‌رسد قابلیت تولید فصل دوم آن وجود دارد.

کیخا ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنم سریال «مُلک آباد» که در ژانر کمدی و طنز است و اکنون ۴۰ درصد آن فیلمبرداری شده، به سمت فصل دوم و سوم حرکت کند؛ البته مشروط به اینکه مخاطب استقبال کند. مثلاً مردم برای ادامه ساخت سریال «سوجان» استقبال نشان دادند، که ما برای ساخت فصل دوم آن انگیزه پیدا کردیم. اگر شما فصل پنجم «نون خ» را می‌بینید و قرار است فصل ششم آن ساخته شود، بخاطر استقبال مردم است. تمام این سریال‌ها برای شبکه یک در نظر گرفته شده است.

معاون امور استان‌های رسانه ملی خبر داد که سریال «امیدواران»، «مُلک آباد» و «حزب بلوط» در کنداکتور شبکه یک برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که در سریال «سوجان» با تغییرات بازیگر همراه هستیم؟ گفت: هنوز قصه و اصل طرح به تصویب نرسیده است. ولی قطعاً از بخش زیادی از بازیگران استفاده خواهیم کرد.

کیخا در پاسخ به حواشی ایجاد شده مبنی بر اعلام استاندار مازندران بر حضور یک مشاور مازندرانی در سریال «پایتخت» گفت: تمام استان‌ها تاکید دارند اگر قرار است سریالی راجع به ما ساخته شود، باید از مشاوران ما استفاده کنند. صحبت آنها منطقی است. مثلاً بسیاری از افراد درباره لهجه و قصه سریال «بادار» موضع گرفتند، که این اظهارنظر‌ها طبیعی است و اگر نباشد شما باید شک کنید. اینها نشانه دیده شدن و شنیده شدن سریال است. بنده معتقدم هر پروژه‌ای که قرار است درباره یک اقلیم و یک زیست‌بوم در کشور ساخته شود، باید از نظر نخبگان آن منطقه استفاده کند.