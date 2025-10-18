باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ دیدار امروز در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود و در یکی از حساس‌ترین بازی ها، تیم پرسپولیس به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم آباد می‌رود. تیم‌های تراکتور و ملوان هم در آخرین بازی هفته هفتم به مصاف یکدیگر می‌روند که زمان بازی شان هنوز مشخص نشده است.

پیکان- آلومینیوم اراک/ شنبه ساعت ۱۵:۳۰

دیدار تیم‌های فوتبال پیکان و آلومینیوم به علت نبود ورزشگاه مناسب در تهران قرار است در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شود.

تیم فوتبال پیکان در هفته ششم لیگ برتر برابر تیم مس رفسنجان شکست خورد و با یک برد، ۴ مساوی و یک باخت و کسب ۷ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

خودروسازان به دنبال پیروزی خانگی برابر تیم آلومینیوم هستند تا نوار نبردن‌های خود را قطع کنند و علاوه بر این، جایگاه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم فوتبال آلومینیوم اراک که در ۳ هفته ابتدایی لیگ شکست خوردند، اما این تیم به یک باره متحول شد و ۳ برد متوالی به دست آورد و با ۹ امتیاز در رتبه ششم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مجتبی حسینی می‌خواهند با پیروزی برابر تیم پیکان به چهارمین برد متوالی خود در لیگ برتر فوتبال دست یابند و به روند رو به رشد خود ادامه بدهند.

البته مجتبی حسینی و محافظت کار سرمربی و مربی آلومینیوم اراک در بازی امروز محروم هستند و باید از روی سکو‌ها نظاره گر بازی تیم خود باشند. حسینی و نه دستیارش محافظت‌کار را ندارد و هر دو محروم هستند.

کسری طاهری مهاجم گلزن پیکان در بازی دوستانه تیم ملی فوتبال برابر تانزانیا دچار مصدومیت شدیدی شده است و باید پایش را به تیغ جراحان بسپارد به همین علت او چند ماه دور از میادین فوتبال است و این خبر بدی برای خودرو سازان خواهد بود. طاهری با ۴ گل همراه با علیپور مهاجم پرسپولیس در صدر جدول گلزنان قرار دارند. تقابل مجتبی حسینی و سعید دقیقی مربیان جوان و بادانش لیگ برتر به جذابیت این بازی می‌افزاید.

ذوب آهن - فولاد/ شنبه ساعت ۱۸

تیم‌های ذوب آهن و فولاد در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که در جدول رده بندی در همسایگی هم به سر می‌برند و در رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم قرار دارند.

تیم ذوب آهن با هدایت قاسم حدادی فر با یک برد، ۲ مساوی و ۳ باخت و کسب ۵ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار دارد.

سبزپوشان اصفهانی به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم فولاد هستند تا نوار ناکامی‌های خود را قطع کنند و علاوه بر این، از انتهای جدول رده بندی فرار کنند و رتبه خود را ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم فوتبال فولاد خوزستان با نتایجی که تاکنون به دست آورده است، هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند و در قامت یک تیم مدعی لیگ در مسابقات ظاهر شود.

شاگردان یحیی گل محمدی با یک برد، ۳ مساوی و ۲ باخت و کسب ۶ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته‌اند. آنها می‌خواهند با بردن ذوب آهن در اصفهان با دست پر به اهواز برگردند و رتبه خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشند.

فولادی‌ها با ۲ گل زده بدترین خط حمله لیگ برتر فوتبال را در اختیار دارند و باید دید یحیی گل محمدی چه تدابیری برای خط حمله خود اندیشیده است که آمار گل‌های زده تیم خود را افزایش بدهد.

وحید امیری در برخورد با دروازه بان سوم فولاد خوزستان در تمرینات دچار مصدومیت شدید شده است و او چند ماه دور از میادین فوتبال است و این بدترین خبر ممکن برای گل محمدی هست. البته گل محمدی بعد از این اتفاق، گلر تیمش را اخراج کرد و محسن فروزان را به خدمت گرفت.

شمس آذر قزوین- فجرشهید سپاسی شیراز / شنبه ساعت ۱۸

تیم‌های شمس آذر و فجرشهید سپاسی برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر فوتبال به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم فوتبال شمس آذر قزوین تا پایان هفته ششم لیگ برتر فوتبال رنگ برد را ندیده است و با ۵ مساوی و یک باخت و کسب ۲ امتیاز در رتبه شانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان وحید رضایی به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم فجر شهید سپاسی هستند تا اولین پیروزی خود را در این فصل جشن بگیرند، اما با حریف جوان و پرانگیزه‌ای مواجه هستند.

در آن طرف، تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز هم با یک باخت، ۲ برد و ۳ مساوی و کسب ۶ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد. البته اگر از این تیم شیرازی ۳ امتیاز در ابتدای فصل به خاطر نداشتن مجوز حرفه‌ای کسر نمی‌شد، اکنون در بین تیم‌های بالای جدول قرار داشت.

پیروز قربانی سرمربی فجر شهید سپاسی بعد از باخت بازی خانگی مقابل استقلال خوزستان هم زمین‌وزمان را بهانه نکرد و گفت: بد بودیم و باختیم!

خیبر خرم آباد- پرسپولیس / شنبه ساعت ۱۸:۱۵

تیم‌های فوتبال خیبر و پرسپولیس در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که این بازی برای هر ۲ تیم از اهمیت زیادی برخوردار است و هر ۲ تیم به برد این بازی نیاز مبرم دارند.

تیم پرسپولیس با هدایت وحید هاشمیان نتایج خوبی در لیگ برتر فوتبال نگرفته است و این تیم فقط مقابل تیم سپاهان به برتری رسید و بعد از آن سریال تساوی‌های این تیم شروع شد و در ۵ بازی به تساوی دست یافت و هواداران این تیم در حسرت برد خانگی تیم محبوبشان به سر می‌برند.

به هر حال هواداران پرسپولیس از همان ابتدای بازی‌ها شعار‌هایی علیه رضا درویش مدیرعامل باشگاه دادند و خواستار اخراج او شدند و بعد از آن نیز از هفته چهارم و تساوی برابر چادرملو در ورزشگاه تختی، شعار‌" حیا کن رها کن" علیه وحید هاشمیان سر دادند.

البته شایعاتی مطرح شده است که اگر هاشمیان نتواند برابر تیم خیبر خرم آباد پیروز شود در آن صورت این مربی برکنار می‌شود و مربی دیگری جایگزینش می‌شود. حتی شنیده می‌شود که مدیران پرسپولیس با کارترون سرمربی فرانسوی سابق سپاهان مذاکراتی انجام دادند، اما سرخپوشان این خبر را تکذیب کردند و همچنان از هاشمیان حمایت می‌کنند.

به هر حال سرخپوشان پایتخت به دنبال برد بازی خارج از خانه برابر تیم خیبر خرم آباد هستند تا نوار تساوی‌های متوالی خود را قطع کنند و علاوه بر این، از فشار و انتقادات هواداران و پیشکسوتان خارج شوند.

در آن طرف، تیم خیبر خرم آباد با هدایت سید مهدی رحمتی وضعیت خوبی ندارد و با ۳ باخت متوالی و کسب ۷ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان سید مهدی رحمتی می‌خواهند با حمایت هواداران خود برابر تیم پرسپولیس به برتری برسند تا نوار ناکامی‌ها و شکست‌های متوالی خود را قطع کنند، اما کار سختی مقابل سرخپوشان پیش رو دارند.

محمدحسین کنعانی‌زادگان، رضا شکاری، محمد عمری، میلاد سرلک و سرژ اوریه به احتمال فراوان در بازی امروز غایب خواهند بود و شاید عمری و اوریه به عنوان بازیکن تعویضی به بازی گرفته شوند.

جدال سید مهدی رحمتی و وحید هاشمیان مربیان جوان لیگ برتر فوتبال در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

۲ تیم تاکنون ۳ بار رودرروی همدیگر صف‌آرایی کردند که هر ۲ بازی لیگ برتر به سود پرسپولیس خاتمه یافته و تک دیدار جام حذفی را خیبر برده است.