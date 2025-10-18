تیم فوتبال پرسپولیس با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امشب به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم آباد می رود که وحید هاشمیان به احتمال زیاد تغییراتی در ترکیب تیم خود در بازی امشب می دهد و قرار است از میلاد محمدی در پست اصلی اش دفاع چپ استفاده کند.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس در بازی امشب هم درون دروازه سرخپوشان قرار می گیرد.

علاوه بر این، با وجود اینکه حسین کنعانی زادگان مدافع پرسپولیس از بند مصدومیت رهایی یافته است، اما به نظر نمی رسد که وحید هاشمیان ریسک کند و از او در ترکیب اصلی بهره ببرد و مرتضی پور علی گنجی به همراه حسین ابرقویی زوج خط دفاع سرخپوشان را تشکیل می دهند.

همچنین میلاد محمدی بعد از چند هفته بازی در پست غیر تخصصی قرار است در بازی امشب به پست اصلی خود در دفاع چپ برگردد و از آن طرف هم یعقوب براجعه در دفاع راست پرسپولیس بازی کند.

مارکو باکیچ و سروش رفیعی هم به احتمال زیاد زوج خط هافبک پرسپولیس را در این بازی تشکیل می دهند. امین کاظمیان هم احتمال دارد که در این بازی در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار بگیرد.

تیوی بیفوما و امید عالیشاه هم وینگرهای چپ و راست پرسپولیس در این بازی خواهند بود. علی علپیور هم به عنوان تک مهاجم در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار می گیرد.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد به شرح زیر است.

پیام نیازمند، ، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، امین کاظمیان، تیوی بیفوما، امید عالیشاه و علی علیپور